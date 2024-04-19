Нагиев возобновил работу в кино

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Ранее гендиректор телеканала МУЗ-ТВ Захар Бабин рассказал о возможном появлении шоумена Дмитрия Нагиева на экранах в качестве ведущего «Премии МУЗ-ТВ 2024». Поклонники смогут увидеть актера летом этого года.

В Сеть также выложили первый трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Зрителей ждет множество комичных ситуаций в картине. Премьера ленты состоится состоится 14 ноября.

По данным издания, после творческой паузы Нагиев вернулся к работе.

Актера видели на съемках фильма в Сочи вместе с Надеждой Сысоевой, Олегом Тактаровым и Софьей Каштановой.