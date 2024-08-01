Нагиев вернется на телеэкраны в новом сериале

Нагиев сыграл одну из ролей в детективном фильме «Злые языки», снятом по произведениям нижегородского краеведа Николая Свечина. В нем актер предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, ставшего жертвой покушения на ярмарке.

По сюжету дело о смерти Нефедьева берется раскрыть сотрудник городского сыска, который погрузиться в тайны подпольного мира города. На данным момент «Злые языки» являются единственным проектом с участием Дмитрия Нагиева, в котором он появится в новом сезоне.

В последнее время Нагиев перестал вести проекты на федеральном телевидении. При этом артиста часто видели в Дубае. Там он даже успел сняться в рекламном ролике про недвижимость.

Ранее продюсер и основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал, что за один съемочный день Нагиев получает пять миллионов рублей. При этом актер принимает предложение, если в проекте предусмотрены минимум четыре съемочных дня.