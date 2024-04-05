05 апреля 2024, 05:39

«Надо дожить эту дурацкую жизнь». Звезда 90-х Профессор Лебединский попросил у поклонников денег

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Музыкант Профессор Лебединский переехал в США в начале 2010-х, позже по политическим мотивам он разорвал связи с родиной. Недавно исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» вышел на связь с поклонниками и попросил денег на жизнь, сообщило издание StarHit.

Профессор Лебединский сильно изменился, он серьезно болен: страдает от панических атак и депрессии. Недавно исполнитель снова вышел на связь с российскими поклонниками и попросил денег. Он отметил, что в прошлом месяце ему прислали денег ровно столько, чтобы оплатить счет за электричество и интернет.

«Я даже не делаю себе зубы, которые давно разваливаются. В конце каждого месяца буду напоминать вам о том, что мне как-то надо дожить эту дурацкую жизнь. Если вам все равно, ну и ладно. Я могу пойти под мост к бомжам», - заявил музыкант.

Однако не все подписчики верят в бедственное положение музыканта. Внимательные читатели заметили, что дома у Лебединского - дорогостоящий синтезатор. А недавно певец вышел в эфир из салона дорогого авто.

США Интернет Электричество Болезни Музыка Деньги Депрессия
05 апреля 2024, 05:45
«Забыли друг друга». Сябитова рассказала, почему не считает Гузееву подругой
РИА «Новости»
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Главная российская сваха  Роза Сябитова заявила, что актриса Лариса Гузеева для нее скорее приятельница, чем подруга. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Сябитовой, Гузеева еще в начале съемок программы «Давай поженимся!» рекомендовала всем ведущим не поддерживать дружеские отношения вне камер. Такая позиция помогла выстроить крепкий рабочий контакт друг с другом.

«Мы все несем в программу: нашу любовь, эмоции, а когда она закончилась, мы вышли и забыли друг друга!» - призналась сваха.

Она отметила, что благодаря этому принципу программа остается привлекательной для зрителей уже много лет. Ведущие не ссорятся и вместе делают интересный контент. Однако участники передачи всегда помогают друг другу.

«Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне», - рассказала Сябитова.

Ранее стало известно, что Гузеева решила создать бренд под своим именем. Она подала заявление в Роспатент.

Телевидение
04 апреля 2024, 22:39
«Моя мечта сбылась». Леонтьев рассказал, чем планирует заниматься на пенсии
РИА «Новости»
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Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и «лежать на диване». Об этом сообщил «Пятый канал».

«Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване. <…> Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», - подчеркнул артист после прилета из Майами в Москву в день своего 75-летнего юбилея.

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения об уходе со сцены Валерия Леонтьева. Он выразил уверенность, что артист обязательно вернется к выступлениям перед поклонниками. По его мнению, Леонтьев находится в прекрасной форме и является «мастером экстра класса».

Ранее певец Лев Лещенко также заявил, что задумался о завершении карьеры. Артист признался, что сольные концерты стали даваться ему с трудом.

Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и «лежать на диване». Об этом сообщил «Пятый канал ».

Отдых Концерты Музыка
04 апреля 2024, 19:49
Похорошевшую Дану Борисову заметили на премьере фильма «Золото Умальты»
РИА «Новости»
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Дана Борисова заметно похорошела, перестав худеть. Ее вместе с дочерью Полиной заметили на премьере фильма «Золото Умальты», сообщил телеканал «Муз-ТВ».

Журналисты уточнили, что на мероприятии многие отметили сияющий внешний вид телеведущей и ее дочери. По всей видимости, обе перестали заниматься похудением, используя сомнительные методы.

«Муз-ТВ» напомнил, что недавно 47-летняя телеведущая активно худела. Она разместила снимок с изъянами на теле после липосакции. Позже Борисова рассказала о своем опыте похудения на модных уколах для диабетиков. При этом артистка опробовала их и на 16-летней дочери. По словам девочки, у нее появились ужасные побочные эффекты от препарата.

Телеведущая подверглась жесткой критике со стороны общественности за такие эксперименты над ребенком.

Ранее телеведущая Дана Борисова попала в больницу. Она рассказала медикам, что ее беспокоит сухость во рту, головокружение, тошнота и низкое давление.

Диеты Дана Борисова Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 19:08
Сябитова призналась в любви к корейским дорамам
Global Look Press
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Телеведущая Роза Сябитова поделилась предпочтениями в кино. Оказалось, что знаменитая сваха любит не российские сериалы, а корейские дорамы. Об этом она сообщила в специальном выпуске шоу «Алена, блин!» для соцсети «ВКонтакте».

Сябитова сообщила, что особенно любит южнокорейские сериалы, а вот русские не смотрит, хотя иногда сама снимается в них.

«Я обожаю! Почему ужасы? Там есть исторические. Да там вся психология!» - поделилась она.

Во время шоу, ведущая программы Алена Жигалова предложила Сябитовой поучаствовать в игре. Телеведущей нужно было выбрать из трех мужчин: кого бы она взяла замуж, с кем провела бы ночь и от кого бы избавилась. Среди претендентов оказались актеры Иван Янковский, Никита Кологривый и Глеб Калюжный, однако Сябитова призналась, что не знакома ни с одним из них.

Девушкам знаменитая сваха порекомендовала одновременно общаться с тремя женихами , чтобы быстрее выйти замуж. При этом телеведущая отметила, что нельзя знакомиться с мужчиной, чтобы просто скоротать время до появления нормального партнера.

Сериалы Психология

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