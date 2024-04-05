«Надо дожить эту дурацкую жизнь». Звезда 90-х Профессор Лебединский попросил у поклонников денег

Профессор Лебединский сильно изменился, он серьезно болен: страдает от панических атак и депрессии. Недавно исполнитель снова вышел на связь с российскими поклонниками и попросил денег. Он отметил, что в прошлом месяце ему прислали денег ровно столько, чтобы оплатить счет за электричество и интернет.

«Я даже не делаю себе зубы, которые давно разваливаются. В конце каждого месяца буду напоминать вам о том, что мне как-то надо дожить эту дурацкую жизнь. Если вам все равно, ну и ладно. Я могу пойти под мост к бомжам», - заявил музыкант.

Однако не все подписчики верят в бедственное положение музыканта. Внимательные читатели заметили, что дома у Лебединского - дорогостоящий синтезатор. А недавно певец вышел в эфир из салона дорогого авто.