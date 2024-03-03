«Надо было удалять стопу». Отец Началовой признался, что винит себя в ее смерти

Со смерти певицы прошло уже пять лет. Ее отец рассказал, что они с женой замечали ухудшение самочувствия у дочери, но она отказывалась обращаться к врачам. Теперь ее родители винят себя в том, что не смогли ее переубедить и силой заставить лечь в больницу.

Началов заявил, что надо было действовать также радикально, как поступил фигурист Роман Костомаров.

«Врачи там, конечно, боролись, но надо было, наверно, удалять стопу, как у Костомарова», - признался композитор.

Ранее врач Василий Шуров рассказал, какие ошибки Юлии Началовой привели певицу к смерти. По его словам, подагра была лишь поверхностным симптомом более страшной болезни, а именно - проблем с почками. Врачи назначили ей оптимальное лечение, ей даже стало лучше, но возникли проблемы с ногой, которые привели к развитию гангрены, а затем и к смерти.