22 мая 2024, 17:49

Надежда Бабкина потратила на пластику несколько миллионов рублей

РИА «Новости»
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Пластический хирург Дарья Фетисова заявила, что 74-летняя певица Надежда Бабкина потратила около 3,5 миллиона рублей на пластические операции. Ее слова передал Telegram-канал «Звездач».

По мнению Фетисовой, артистка прошла процедуру круговой подтяжки лица, стоимость которой колеблется от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от клиники и опыта хирурга.

Кроме того, врач отметила, что Бабкина сделала блефаропластику верхних и нижних век, которая стоит от 200 до 500 тысяч рублей. Также ей выполнили липофиллинг лица (цена варьируется от 150 до 400 тысяч рублей), контурную пластику губ (15-30 тысяч рублей) и провели инъекционные процедуры.

«Ежегодные траты на такой уход могут составлять от 200 тысяч до миллиона рублей. Не забываем и про профессиональный домашний уход с использованием качественной косметики, что также требует значительных затрат», - добавила Фетисова.

Ранее певица Алена Апина призналась, что сделала пластику не от хорошей жизни. Она очень близко к сердцу воспринимала комментарии завистников о своей внешности.

Надежда Бабкина Пластические операции Красота Косметика Шоу-бизнес
22 мая 2024, 16:37
Инстасамка лишилась 12 млн рублей из-за отмены выступления в Кремле
Global Look Press
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Выступление блогера Инстасамки в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Из-за этого артистка лишилась как минимум 12 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, певица отменила ради этого выступления два других концерта, упустив тем самым не менее 12 миллионов рублей. Она предпочла выступить бесплатно, исполнив детскую песню про мамонтенка.

Однако имя артистки убрали из списка участников. На сцене появятся Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал и другие известные исполнители.

Как отметил директор Инстасамки, команда артистки не знала о ее исключении из программы. Организаторы концерта сказали, что список артистов уже утвержден и не подлежит изменению.

Ранее блогер попала в фильм журналиста Аркадия Мамонтова «Иноагенты». Она попыталась связаться с авторами, чтобы прояснить ситуацию.

Кремль Концерты Инстасамка
22 мая 2024, 15:05
Умер актер из «Однажды в Америке» Ричард Форонджи
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Американский актер Ричард Форонджи, известный благодаря ролям в фильмах «Однажды в Америке» и «Путь Карлито», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию от семьи покойного.

Американский актер Ричард Форонджи, известный благодаря ролям в фильмах «Однажды в Америке» и «Путь Карлито», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter , ссылаясь на информацию от семьи покойного.

Артист скончался 19 мая. О причинах его смерти не сообщается.

Ричард Форонджи родился 3 августа 1937 года в Бруклине, Нью-Йорк, и его жизнь началась с трудных испытаний. В юном возрасте Ричард оказался вовлеченным в криминальный мир, что привело к многократным арестам и последующему заключению на 8,5 года.

Его жизнь кардинально изменилась после освобождения. В возрасте 32 лет он решил посвятить себя актерскому искусству.

Проработав некоторое время мясником, Форонджи начал посещать курсы актерского мастерства, что в конечном итоге привело его к успешной карьере в кино и телевидении. Первую значимую роль он сыграл в фильме Сидни Люмета «Серпико» 1973 года. Артист превосходно справлялся как с ролями преступников, так и полицейских, его игра всегда была убедительной и выразительной.

В течение своей карьеры Форонджи снялся в почти 70 проектах. Среди его работ можно выделить такие фильмы, как «Игрок», «Успеть до полуночи», «Охотники за привидениями 2».

Кино Фильмы Актеры
22 мая 2024, 14:47
Зрители Каннского фестиваля довели Селену Гомес до слез
Global Look Press
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Актриса и певица Селена Гомес расплакалась во время фильма «Эмилия Перез» режиссера Жака Одиара на 77-м Каннском кинофестивале. Звезду тронула бурная реакция зрителей, сообщило издание Daily Mail.

В «Эмилия Перез» 31-летняя Гомес сыграла роль жены главного героя Хуана Дель Монте, который решает разорвать связи с преступным миром и ищет спасение от преследования мексиканских властей. Фильм отразил напряжение и конфликты, с которыми сталкиваются главные герои в процессе их спасения.

Публика встретила фильм бурными овациями, вызвавшими слезы у актрисы. Зрители аплодировали в течение девяти минут.

Бывшая участница «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня в последний момент отменила поездку на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что выбрала вместо него мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Кино Режиссер Фильмы Премьеры
22 мая 2024, 14:04
«Я не идеальный отец». Владимир Пресняков публично обратился к уехавшему в США сыну
РИА «Новости»
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Певец Владимир Пресняков публично поздравил своего старшего сына Никиту с 33-м днем рождения. Он опубликовал теплое поздравление в своих социальных сетях.

«Никита, сыночек мой, тебе сегодня 33. Каждый раз я хочу объять необъятное и подарить тебе всю свою любовь. И знаешь, наверняка я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой, самый старший мой сын!» - написал Пресняков-старший.

Никита Пресняков, взяв псевдоним Nick Pres, в последние годы активно трудится в сфере клипмейкинга в США. В 2023 году появились слухи о получении им американского гражданства, однако сам Никита опроверг эти сообщения.

Недавно музыкант анонсировал свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако билеты на концерты раскупают неохотно. Критик Павел Рудченко заявил, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена.

Музыка Шоу-бизнес

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