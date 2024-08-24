24 августа 2024, 20:06

Начались похороны Алена Делона в его поместье в коммуне Души

РИА «Новости»
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Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона начались в его поместье в коммуне Души в узком кругу.  Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Большинство приглашенных уже прибыли в Души», - рассказали журналисты.

Траурная церемония началась в часовне, которую актер специально построил на своей территории около 20 лет назад рядом со своим домом. Артист не хотел пышных похорон и национального прощания. Делон будет покоиться в поместье, где он жил и где похоронены его 35 собак.

Семья актера решила не усыплять его любимого пса Лубо вопреки воле Делона. Тот завещал усыпить овчарку сразу после собственной смерти. Актер объяснил это желанием не оставлять питомца одного. Родственники Делона заверили, что у его собаки есть дом и семья, и пообещали заботиться о животном.

Франция Актеры Умер Ален Делон
24 августа 2024, 21:24
Экс-игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни
РИА «Новости»
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Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба знатоков «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», - сказала Мария.

Причину смерти собеседница агентства не уточнила. Прощание с журналистом пройдет во вторник, 27 августа.

Александр Бялко всего несколько дней не дожил до 72 лет, он родился 28 августа 1952 года. Получил образование физика-ядерщика, преподавал в МИФИ. Работал на ведущих должностях в компаниях «Бренер» и «Гиредмета» в Подольске. В Академии труда и социальных отношений занимал пост декана с 2008 по 2009 год. Бялко знал восемь иностранных языков, вел программы «Культура» на радиостанции и был игроком клуба «Что? Где? Когда?» с 1979-го 2010 год.

Журналистика Образование Наука
23 августа 2024, 03:25
Дава и Краймбрери обручились
РИА «Новости»
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Певица Мари Краймбрери показала поклонникам кольцо с драгоценным камнем. Как отметил StarHit, украшение ей подарил рэпер Дава в день помолвки.

Певица Мари Краймбрери показала поклонникам кольцо с драгоценным камнем. Как отметил StarHit , украшение ей подарил рэпер Дава в день помолвки.

Уже около трех лет поклонники обеих знаменитостей уверены, что между их кумирами роман. При этом никто из артистов не говорил напрямую о романтической связи, но на некоторых фотографиях даже без лиц видно, что пара в отношениях.

Недавно Дава и Мари перестали шифроваться окончательно. Краймбрери 21 августа, в свой день рождения, опубликовала фото, на котором отчетливо можно разглядеть помолвочное кольцо. Журналисты StarHit выяснили, что Дава предложил ей руку и сердца.

Впервые звезды встретились в 2021 году на одном из шоу. Уже тогда Дава приметил вокалистку и даже публично позвал на свидание. При этом, в этом же году рэпер расстался с певицей Ольгой Бузовой. После отношений с рэпером у телеведущей три года не было серьезного романа. Однако недавно появилась информация, что в жизни артистки появился мужчина.

Свадьбы Отношения Мужчины
22 августа 2024, 04:37
Анна Нетребко показала голое тело в свои 52 года
РИА «Новости»
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Оперная певица Анна Нетребко сделала откровенную фотосессию в Италии. Она опубликовала интересные снимки в Instagram*.

Звезда сфотографировалась на фоне тканей и, предположительно, разных нарядов. Сама 52-летняя артистка была обнаженной, а интимные части прикрыла меховым изделием бежевого цвета. На голове у вокалистки был ободок, украшенный камнями, похожими издалека на жемчужины. Певица широко улыбнулась и прикрыла глаза. Обнаженный образ дополнили невинные косички, свисающие до плеч.

Поклонники звезды не раз отмечали, что она заметно похудела. Сама артистка признавалась, что поменяла повседневные привычки, начала следить за питанием и больше двигаться.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал запретить выступления Нетребко на европейской сцене. Он заявил, что российские деятели не должны зарабатывать деньги «в цивилизованном мире».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Италия Музыка Анна Нетребко
22 августа 2024, 02:26
Расторгуев, Газманов и Shaman выпустили совместный клип
Freepik
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Российские исполнители записали новый клип на песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать». В ролике снялись Николай Расторгуев, Олег Газманов, Игорь Скляр, Shaman, Виктория Дайнеко и другие российские певцы. Клип опубликовал Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

Съемки видеоролика заняли три дня. В нем известные исполнители спели отрывки из культовой композиции, впервые прозвучавшей на открытии Олимпиады в Сочи. Клип презентовали в День государственного флага России.

В парках Подмосковья 22 августа пройдет мероприятие «Моей Родины триколор». На празднике в честь Дня государственного флага России запланированы концерты, фотовыставки, квесты и другие развлекательные мероприятия.

Праздники Песни Россия Shaman Николай Расторгуев Олег Газманов

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