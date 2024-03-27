27 марта 2024, 10:00

Началась процедура признания Пугачевой иноагентом

РИА «Новости»
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Началась процедура признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Такие данные он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что получил ответ из Генпрокуратуры на его обращение. Сейчас, по его словам, процедура признания Пугачевой иноагентом уже началась.

«Прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», - заключил Бородин.

Несколькими днями ранее Пугачеву раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall. Артистка никак не прокомментировала произошедшее в соцсетях. Это вызвало негодование у ее поклонников.

Вместе с тем ее близкие - муж Максим Галкин* и дочь Кристина Орбакайте - публиковали слова сочувствия и соболезнования после трагедии 22 марта в Красногорске.

* Максим Галкин - признан иноагентом в России.

Алла Пугачева
27 марта 2024, 00:22
Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, направит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале.

«Только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также направят на помощь пострадавшим в Crocus City Hall, - отметил он.

Ранее артист пожертвовал пять миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Деньги он направил в российский Красный Крест.

Рэпер Моргенштерн* пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего парня, который вывел из здания около сотни людей во время террористической атаки. Жертвами теракта в Crocus City Hall, произошедшем 22 марта, стали 139 человек.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Деньги Shaman Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 21:30
Умер солист балета Большого театра Николай Дорохов
Freepik
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Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался на 66-м году жизни. Об этом РИА «Новости»сообщила пресс-служба Большого театра.

Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался на 66-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Большого театра.

Прощание с Николаем Дороховым пройдет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Артиста похоронят на Долгопрудненском (Южном) кладбище. Причина смерти Дорохова не называлась.

Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Учился в Московском хореографическом училище. С 1976 по 1996 годы был солистом балета Большого театра. После этого преподавал в Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец.

Театры Москва
26 марта 2024, 19:14
Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Global Look Press
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Актер Роберт Паттинсон и его супруга Сьюки Уотерхаус недавно стали родителями. Папарацци заметили их во время прогулки с новорожденным в Лос-Анджелесе, сообщило издание Daily Mail.

Пара гуляла по парку. Оба молодых родителя надели темные очки.

Влюбленные пока не торопятся делиться новостью о рождении первенца. Они не заходили в социальные сети уже три недели. Беременность Сьюки также сохраняли в тайне, несмотря на все попытки журналистов узнать подробности. Пол ребенка неизвестен.

Перед рождением ребенка пара стала жить вместе. Роберт и Сьюки в отношениях с 2018 года. До этого 37-летний актер встречался с исполнительницей FKA twigs, которой он дважды делал предложение, и актрисой Кристен Стюарт, с которой был вместе с 2009 по 2013 год.

Ранее стало известно, что американская актриса Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год. Сына назвали Кардинал.

Дети Беременность Отношения Актеры Роберт Паттинсон
26 марта 2024, 19:11
Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год
Global Look Press
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Кэмерон Диас, 51-летняя американская актриса, и ее супруг, 45-летний музыкант Бенджи Мэдден, стали родителями во второй раз. Сына они назвали Кардинал, сообщила пара в социальных сетях.

Супруги рассказали, что назвали ребенка Кардинал Мэдден. Публиковать его фото они не стали, но назвали ребенка очень милым. Они пожелали фанатам любви.

«Ради безопасности детей и из соображений приватности мы не будем размещать никаких картинок, но он по-настоящему симпатичный», - отметили родители малыша.

Диас и Мэдден вступили в брак в начале января 2015 года. Их первенец, дочь Рэддикс, появилась на свет в декабре 2019 года благодаря суррогатному материнству. Пара не скрывала, что Рэддикс родилась таким образом.

Ходили слухи о том, что Кэмерон пыталась забеременеть естественным путем, однако из-за медицинских проблем и длительного лечения у нее это не получилось. По всей видимости, Кардинал также родился благодаря ЭКО.

Ранее в семье звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой тоже произошло пополнение. Актриса сообщила, что вновь стала бабушкой.

Дети Актеры

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