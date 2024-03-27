Началась процедура признания Пугачевой иноагентом

Он уточнил, что получил ответ из Генпрокуратуры на его обращение. Сейчас, по его словам, процедура признания Пугачевой иноагентом уже началась.

«Прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», - заключил Бородин.

Несколькими днями ранее Пугачеву раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall. Артистка никак не прокомментировала произошедшее в соцсетях. Это вызвало негодование у ее поклонников.

Вместе с тем ее близкие - муж Максим Галкин* и дочь Кристина Орбакайте - публиковали слова сочувствия и соболезнования после трагедии 22 марта в Красногорске.

* Максим Галкин - признан иноагентом в России.