13 ноября 2024, 13:26

На Западе назвали самого сексуального мужчину 2024 года

Global Look Press
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Самым сексуальным мужчиной мира в 2024 году по версии журнала People стал американский актер Джон Красински. Известность ему принесла роль в сериале «Офис».

Фото Красински попало на обложку издания.

«Просто мгновенная потеря сознания. <…> Ребята, вы действительно подняли для меня планку», - заявил журналистам 45-летний актер.

Он прославился благодаря роли в сериале «Офис». Также Красински сыграл в фильмах «Отпуск по обмену», «Тихое место» и других известных картинах.

В мае сайт знакомств для замужних Illicit Encounters составил рейтинг самых сексуальных мужчин Соединенного Королевства. Его возглавил 64-летний телеведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон.

Сериалы Рейтинги Мужчины Актеры
13 ноября 2024, 10:46
«Не могу понять, кто это первый распустил». Юрий Николаев заявил, что не болен ковидом
РИА «Новости»
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Телеведущего Юрия Николаева 10 ноября отправили в больницу после того, как он упал в обморок. О своем состоянии сейчас он рассказал в беседе с 360.ru.

По словам ведущего, он сильно простудился и не до конца выздоровел, но опроверг сообщения о том, что якобы заболел ковидом. Чувствует он себя нормально.

«Я не могу понять, кто это первый распустил насчет ковида. Вот откуда эта информация? Нет [у меня] никакого ковида», - заявил Николаев.

Телеведущему 75 лет. Наибольшую известность он получил благодаря передачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что победил рак и теперь планирует счастливо прожить еще минимум 20 лет.

Больницы Болезни Телевидение
13 ноября 2024, 08:14
Два актера попали в больницу в Москве с подозрением на пневмонию
РИА «Новости»
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Актер из сериала «Молодежка» Максим Литовченко попал в больницу утром 13 ноября с подозрением на воспаление легких. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Помимо этого, по данным его источника, по той же причине госпитализировали и артиста Илью Носкова.

Литовченко стало плохо рано утром, уточнил собеседник «112». По его словам, артиста экстренно доставили в больницу с жаром и кашлем. Сейчас он проходит обследование.

Илью Носкова, получившего широкую известность после исполнения роли Фандорина, госпитализировали минувшей ночью, продолжил источник Telegram-канала. Причиной, по его информации, также могла стать пневмония.

Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Предположительно, несколько дней артисту предстоит провести под наблюдением врачей.

Официально эти данные подтверждены не были. Ни Носков, ни Литовченко информацию об обращении к медикам пока не комментировали.

Больницы Актеры Москва
13 ноября 2024, 02:12
Шаман заплакал на сцене в Липецке
РИА «Новости»
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Заслуженный артист РФ Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) заплакал во время концерта в Липецке. Видео с его выступлением опубликовали фанаты исполнителя на YouTube.

Заслуженный артист РФ Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) заплакал во время концерта в Липецке. Видео с его выступлением опубликовали фанаты исполнителя на YouTube.

Вокалиста засняли, когда он исполнял песню «Я останусь с тобой». На его лице были видны слезы.

Как отметило издание Ura.ru , свое выступление артист посвятил умершему Антону Коробкову-Землянскому, который был пресс-секретарем певца.

Коробков-Землянский умер вечером 9 ноября у себя дома на проспекте Мира. Ему было 40 лет. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина скончался из-за инфаркта. Еще в СМИ распространялась версия о том, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Концерты Песни Мужчины Shaman Артисты
11 ноября 2024, 16:55
Звезда «Огнива» Цапник рассказал об атмосфере на съемках
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Использование новых технологий, в том числе хромакея, не доставляло актерам дискомфорта во время съемок фильма «Огниво». Об этом в шоу «ОК на связи!» рассказал артист Ян Цапник.

Он отметил, что ему пришлось много времени провисеть под потолком, чтобы снять сцену с воздушным шаром. В этом фильме он исполнял роль француза-путешественника.

Цапник также признался, что во время съемок «Призрака» все самолеты были нарисованы. По его мнению, актерам не так важно, настоящие они или нет.

«А какая разница. Плакать, смеяться - главное получать удовольствие», - уточнил артист.

Он добавил, что во время съемок в Мексике актерам приходилось работать в почти экстремальных условиях.

«Там было 30 с чем-то градусов и влажность под 200%, и комары. Очень странные, они какие-то странные комары. Они кусали не выше колен, и мы вот здесь были все покусанные», - объяснил Цапник.

Ранее «Огниво» занял второе место в российском кинопрокате после фильма режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза». На третьей строчке рейтинга расположилась американская кинокартина «Миссия Красный».

Кино Актеры

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