01 апреля 2024, 23:38

На Яну Троянову предложили завести уголовное дело за слова о Путине

Global Look Press
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За слова о «мечте убить» президента Владимира Путина на актрису Яну Троянову* предложили завести уголовное. В распоряжении «360» появился документ, подписанный председателем общественного движения «Зов народа» Сергеем Зайцевым.

Он инициировал обращения в СК РФ и прокуратуру по этому факту. По его мнению, Троянову* должны привлечь по статье об угрозе убийством.

«Общественным движением „Зов Народа“ были обнаружены видеоматериалы <…>, которые свидетельствуют об угрозе убийством в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, иностранный агент, актриса Яна Троянова* в своем последнем выступлении в передаче украинского пропагандиста Дмитрия Гордона* высказала угрозы убийством в адрес президента России Владимира Путина», - отметили в документе.

Ранее Троянова*, сыгравшая Ольгу в одноименном сериале на телеканале ТНТ, не смогла оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста. Артистка заявила, что не получала финансирование от зарубежных источников. Однако в Минюсте посчитали, что Троянова* попала под иностранное влияние.

* Включены в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России

Уголовное дело Россия Владимир Путин
01 апреля 2024, 22:53
«Натоптанная дорожка». VAL заявил, что артисты в России боятся рисковать
Телеканал «360»
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Музыка стала всем надоедать, артисты зачастую вместо новых песен делают каверы и ремиксы популярных треков. Почему так происходит и надо ли что-то с этим делать в беседе с журналистом «360» Марусей Михейчик на программе «Тет-а-тет с Марусей» порассуждал исполнитель и автор песен VAL.

В качестве «максимальнейше идеального примера» смены направления в музыке музыкант назвал Егора Крида. Тот «делал попсу», а потом «перевернулся» и вернулся к тому, с чего начал - рэп, хип-хоп.

«Это все оформлено стилевым звуком, и он актуален», - отметил VAL.

Артист отметил, что в России довольно примитивная музыкальная индустрия. По его мнению, ситуацию в этой области могли бы изменить редакторы, которые формируют плейлисты.

«Это такая история, когда ты идешь по прокатанной дорожке. Люди боятся рисковать», - заявил артист.

Музыкант отметил, что если у исполнителя есть «определенный пул музыки, который выстрелил» в свое время, то он понимает, в каком направлении нужно двигаться.

«У него уже натоптанная дорожка, он идет и просто зарабатывает аудиторию, репутацию и, в конечном итоге, деньги», - пояснил собеседник Маруси.

VAL признал, что сейчас он готов рискнуть, но потом все может измениться. Когда у него появятся треки в топ-чарте, то появится и страх «потерять волну», если двинуться в творчестве влево-вправо.

Песни Россия Музыка Деньги Егор Крид
01 апреля 2024, 19:35
Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето
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Работу над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы» приостановили. Съемки планируют продолжить летом, сообщил актер Артем Ткаченко в эфире «Открытой студии».

«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», - признался артист.

По его словам, продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Почему сроки пришлось сдвинуть - актер не уточнил.

Ткаченко добавил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над сериалом.

«Потому что героев этих мы любим, эта семья уже стала нашей семьей. Юрия Стоянова уже в жизни называют „дедуля“», - отметил он.

Ранее экс-вокалист поп-группы «На-На» Владимир Левкин одобрил идею создания сериала , который расскажет об истории музыкантов. Он уточнил, что кино о коллективе пытались снять уже не раз.

Сериалы Кино Актеры
01 апреля 2024, 19:29
Королевский эксперт назвал вероятный диагноз онкобольной Кейт Миддлтон
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила общественности о своем онкозаболевании. Королевский эксперт Марк Рош в беседе с изданием dayFREURO заявил, что у нее, вероятно, рак толстой кишки.

По словам эксперта, королевская семья не планирует делать каких-либо официальных заявлений, связанных со здоровьем жены наследника британского престола.

Рош добавил, что принцесса Уэльская могла перенести гистерэктомию, у нее рак толстой кишки. Кейт Миддлтон сейчас проводят профхимиотерапию на дому, пояснил эксперт.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет участвовать в пасхальной службе , так как проходит курс превентивной химиотерапии. Онкобольной Карл III посетит традиционную церемонию, но из-за проблем со здоровьем его вместе с королевой Камиллой посадят отдельно от всех.

Великобритания Онкология Британская королевская семья
01 апреля 2024, 19:05
Башаров призвал наказать Кологривого за дебош в баре
РИА «Новости»
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Актер Марат Башаров выступил с критикой в адрес коллеги по цеху Никиты Кологривого и призвал привлечь того к ответственности за выходки в новосибирском баре. Об этом артист сообщил в беседе с порталом The Voice.

Башаров, сам причастный к крупным скандалам, назвал сложности Кологривого «испытанием славой». Однако симпатии к молодому коллеге не высказал и призвал того наказать.

«Звездная болезнь. Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант - это одно, мозги - это другое», - объяснил Марат.

Он напомнил, что из-за своего поведения столкнулся с потерей ролей.

«Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», - отметил телеведущий.

Марата Башарова обвинили в домашнем насилии. Обе супруги актера рассказали о суровых побоях со стороны артиста. По словам, Екатерины Архаровой, за пять месяцев брака она получила три сотрясения мозга и перелом носа. Вторая жена актера, Елизавета Шевыркова, также рассказывала о насилии и пристрастии телеведущего к алкоголю.

После этого актер заявил, что женщины рассказывают о рукоприкладстве от небольшого ума. По его мнению, им просто хочется заявить на всю страну, что они его любили, а он с ними так плохо поступил.

Алкоголь Актеры Марат Башаров

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