На Яну Троянову предложили завести уголовное дело за слова о Путине

Музыка стала всем надоедать, артисты зачастую вместо новых песен делают каверы и ремиксы популярных треков. Почему так происходит и надо ли что-то с этим делать в беседе с журналистом «360» Марусей Михейчик на программе «Тет-а-тет с Марусей» порассуждал исполнитель и автор песен VAL.

В качестве «максимальнейше идеального примера» смены направления в музыке музыкант назвал Егора Крида. Тот «делал попсу», а потом «перевернулся» и вернулся к тому, с чего начал - рэп, хип-хоп.

«Это все оформлено стилевым звуком, и он актуален», - отметил VAL.

Артист отметил, что в России довольно примитивная музыкальная индустрия. По его мнению, ситуацию в этой области могли бы изменить редакторы, которые формируют плейлисты.

«Это такая история, когда ты идешь по прокатанной дорожке. Люди боятся рисковать», - заявил артист.

Музыкант отметил, что если у исполнителя есть «определенный пул музыки, который выстрелил» в свое время, то он понимает, в каком направлении нужно двигаться.

«У него уже натоптанная дорожка, он идет и просто зарабатывает аудиторию, репутацию и, в конечном итоге, деньги», - пояснил собеседник Маруси.

VAL признал, что сейчас он готов рискнуть, но потом все может измениться. Когда у него появятся треки в топ-чарте, то появится и страх «потерять волну», если двинуться в творчестве влево-вправо.