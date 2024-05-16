16 мая 2024, 17:28

«На все воля Божья». Певица Алекса рассказала о потере еще одного ребенка

Global Look Press
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Экс-участнице «Фабрики звезд» и бывшей избраннице рэпера Тимати певице Алексе вновь пришлось пережить замершую беременность. В своем Instagram* она сообщила, что не нуждается в сочувствии.

Артистка объяснила, что писала этот пост с улыбкой и благодарностью. Она призналась, что обычно не рассказывает публично о своих переживаниях, так как соцсети для нее, прежде всего, это вдохновение.

«В моей жизни произошла еще одна замершая беременность. Так бывает, и слова сочувствия мне уж точно не нужны. Девочки, просто знайте, что в таких ситуациях вы не одни, и это опыт, это происходит для того, чтобы сделать нас сильнее. На все воля Божья», - отметила она.

Недавно Алекса запретила своей дочке общаться с бабушкой по отцу, испугавшись, что свекровь наведет на ребенка порчу. Артистка разругалась с матерью супруга два года назад, но о причинах конфликта не сообщила.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Беременность Музыка Шоу-бизнес
16 мая 2024, 17:23
Актриса Кейт Бекинсейл оголила грудь на камеру
Global Look Press
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Британская актриса Кейт Бекинсейл поразила поклонников откровенным фото. Звезда расстегнула комбинезон и оголила грудь на камеру. Снимок появился на ее странице в социальных сетях.

Звезда фильма «Вспомнить все» появилась перед камерой в гримерной, одетая в кремовый комбинезон с короткими рукавами. Она решила снять верхнюю часть наряда, продемонстрировав часть своей груди, которую прикрывал черный кружевной бюстгальтер на широких лямках.

Образ Бекинсейл довершали объемная прическа с крупными локонами и естественный макияж. Актриса приоткрыла рот, чтобы сделать снимок еще более сексуальным.

Еще одна голливудская звезда Джессика Альба тоже поделилась с поклонниками откровенными снимками в купальнике. Она надела ярко-оранжевый бикини с цветочным узором. Актриса позировала, усевшись на мостике над водой, во время отдыха в Мексике.

Фото Соцсети Актеры Шоу-бизнес
16 мая 2024, 17:05
«Все тело обсыпало». Ксения Бородина пожаловалась на болезнь
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что заболела. Она пожаловалась подписчикам в соцсетях на высокую температуру, а после — на сильную аллергию из-за алтайского меда.

По словам Бородиной, она заразилась от детей. Из-за недуга блогеру пришлось отменить планы - она хотела попасть на съемки и день рождения подруги.

«38,5°C. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5°C. Сегодня сдаюсь», - поделилась телеведущая.

Бородина решила воспользоваться народными средствами - выпила чай с медом. Но ей стало только хуже. Она показала, что на ее коже появились красные пятна.

«Это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чай с медом, чтобы помочь сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик», - отметила знаменитость.

Ранее певица Анна Семенович серьезно заболела в Сочи. Бывшая участница группы «Блестящие» даже обратилась за помощью в больницу.

Соцсети Блогеры Шоу-бизнес
16 мая 2024, 16:39
Стало известно, кто может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»
Global Look Press
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Американского актера Остина Батлера, который снимался в «Дюне 2», могут позвать на главную роль в новых «Пиратах Карибского моря». Предположительно, с такой инициативой выступил Disney, сообщил сайт The DisInsider.

«Ходят слухи, что Disney хочет, чтобы Остин Батлер сыграл главную роль в их предстоящей перезагрузке „Пиратов Карибского моря“, в фильме „Инсайдер“», - написали авторы статьи.

Пока неизвестно, будет ли Батлер играть роль капитана Джека Воробья. Артист не комментировал эту информацию.

По данным издания, сюжет новой части напишут сценарист оригинальной трилогии Тед Эллиот вместе с Крэйгом Мэйзином, который известен по таким работам, как «Белоснежка и охотник 2», «Очень страшное кино», «Чернобыль».

Актера Джонни Деппа отстранили от участия в новых «Пиратах Карибского моря» после судебных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Продюсер кинофраншизы Джерри Брукхаймер не смог назвать точную дату начала съемок, уточнив, что многое будет зависеть от выбора артистов.

Кино Актеры Джонни Депп
16 мая 2024, 15:07
Пересильд показала фигуру в купальнике
РИА «Новости»
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Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала свою фигуру в слитном купальнике. Она поделилась фотографией на своей странице в соцсетях.

Недавно Пересильд сравнили с актрисой и моделью Моникой Беллуччи из-за кардинально нового образа. Она позировала перед камерой в боди черного цвета, кружевной юбке и коротком жакете с золотистыми пуговицами и красным цветком.

В кадре 39-летняя знаменитость появилась в темно-синем цельном купальнике, дополнив образ черными очками от солнца. Она позировала на фоне зелени Отвечая на вопрос одного из фанатов, актриса поделилась, что начала серьезно относиться к своей фигуре и здоровью только в этом году. Она подчеркнула, что находится в начале пути.

«Честно говоря, я только с этого года стала задумываться над тем, что надо своим телом заниматься. И желание, конечно, стремиться к правильному питанию, достаточному сну и спорту», - поделилась актриса.

Актеры Юлия Пересильд Шоу-бизнес

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