«На связках узлы». Градский заявил, что Пугачева лишилась голоса и не может петь с 1986 года

В беседе с Додолевым Градский откровенно критиковал некоторых представителей шоу-бизнеса. Особенно он осуждал певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, талант звезды переоценили и в последние годы у артистки почти не было голоса.

«Самая штука заключается потрясающая, знаешь, в чем? В том, что при этом при всем человек не поет с 1986-го года. На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон - одна октава. Все. Она не может ничего спеть и записать», - привел Додолев аудифайл с диктофона, записанный ранее во время беседы с Градским.

В интервью певец заявил, что Пугачева пыталась «выезжать» с помощью былой славы. В музыкальное общество вокалистка больше ничего не вносила. Когда журналист спросил у друга, почему Алла Борисовна лишилась голоса, тот предположил, что дело в алкоголе.

«Ответ был лаконичным: „Это шампанское после концерта“. Сказал, что к потере вокала привело „неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному“», - рассказал Додолев.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев заявил, что Алла Пугачева могла уехать из России по вине ее супруга шоумена Максима Галкина*. Комик пытается влиять на решения жены и навязывает ей свои интересы.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.