11 января 2024, 05:28

«На связках узлы». Градский заявил, что Пугачева лишилась голоса и не может петь с 1986 года

РИА «Новости»
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Журналист и близкий друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев хотел выпустить книгу о музыканте к его 75-летию в 2024 году, однако проект не удалось реализовать из-за смерти артиста. Хоть произведение не вышло, некоторые материалы из него остались. Ими публицист поделился с aif.ru.

В беседе с Додолевым Градский откровенно критиковал некоторых представителей шоу-бизнеса. Особенно он осуждал певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, талант звезды переоценили и в последние годы у артистки почти не было голоса.

«Самая штука заключается потрясающая, знаешь, в чем? В том, что при этом при всем человек не поет с 1986-го года. На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон - одна октава. Все. Она не может ничего спеть и записать», - привел Додолев аудифайл с диктофона, записанный ранее во время беседы с Градским.

В интервью певец заявил, что Пугачева пыталась «выезжать» с помощью былой славы. В музыкальное общество вокалистка больше ничего не вносила. Когда журналист спросил у друга, почему Алла Борисовна лишилась голоса, тот предположил, что дело в алкоголе.

«Ответ был лаконичным: „Это шампанское после концерта“. Сказал, что к потере вокала привело „неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному“», - рассказал Додолев.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев заявил, что Алла Пугачева могла уехать из России по вине ее супруга шоумена Максима Галкина*. Комик пытается влиять на решения жены и навязывает ей свои интересы.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Алкоголь Алла Пугачева
11 января 2024, 02:42
«Стану матерью Драконов». Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева станет мамой в четвертый раз
Pixabay
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Телеведущая Маргарита Грачева, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, сообщила, что скоро станет мамой в четвертый раз. Многодетная мать опубликовала в Сети ролик, в котором призналась, что скрывать беременность становится все сложнее.

«В эту беременность живот начал расти очень быстро, мышцы уже не те. Мне, конечно, хотелось бы быть миниатюрной беременной, но это не моя история. Скоро нас будет 1. Как сейчас популярно говорить, я стану матерью Драконов вдвойне (у нас уже имеется в семье один - Дима)», - поделилась Грачева в личном блоге.

Женщина призналась, что в прошлые беременности набирала по 14-16 килограммов.

После жуткой расправы, которую учинил над ней бывший супруг, Маргарита Грачева снова вышла замуж и спустя два года родила третьего сына. С супругом Максимом Андрющенко, двумя сыновьями от первого брака и общим сыном Маргарита проживает в загородном доме. Она призналась, что в этот раз хотела бы дочку.

По истории Маргариты Грачевой сняли сериал. Режиссер проекта Сарик Андреасян обещал показать первую серию осенью 2023 года.

Дети Беременность Семья Женщины
11 января 2024, 00:26
Анфиса Чехова рассказала, как поругалась с Нагиевым из-за шутки о ее весе
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о конфликте с актером Дмитрием Нагиевым. Откровением звезда поделилась в эфире шоу «Злые языки» на Rutube.

Знаменитость призналась, что однажды резко высказалась о коллеге по цеху в интервью одному изданию. Слова Чеховой задели Нагиева, и он обиделся.

«Мы с ним (Нагиевым - прим. ред.) в каком-то году совместно вели корпоратив. <…> Он уже начал его вести без меня, и в этот момент я подхожу, и первое, что он мне говорит: „Помню, как ты меня ******** (унизила - прим. ред.) в каком-то издании“», - рассказала телеведущая.

Чехова отметила, что после случившегося Нагиев стал высмеивать ее лишние килограммы. В итоге звезда ушла подавленной с мероприятия. Только через несколько лет актер извинился перед Чеховой за произошедшее. Потом отношения между артистами наладились.

Ранее Анфиса Чехова заявила, что смогла погасить 30-летнюю ипотеку за 1,5 года. По ее словам, быстро расплатиться по кредиту ей помогло падение рубля. В тот период телеведущая зарабатывала в долларах.

Актеры Телевидение
10 января 2024, 22:04
«Перегнул в погоне за хайпом». Рэпер Vacio признался, что не поддерживает ЛГБТ-сообщества
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Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ, и никогда их не пропагандировал. Свое участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в почти обнаженном виде исполнитель назвал «погоней за хайпом и драйвом». В своем Telegram-канале рэпер признался, что «перегнул».

«Я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал», - написал Vacio.

Исполнитель отметил, что в тот момент не подумал о том, как его поступок интерпретирует публика. Молодой человек заявил, что многое переосмыслил, отказался от вредных привычек. Vacio заявил, что у него было время подумать о своем поведении, сидя в камере все новогодние праздники.

Вечеринка в «Мутаборе» прошла в конце декабря, ее устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева. В ней приняли участие многие звезды эстрады, за что и поплатились своей репутацией.

Репера Vacio арестовали после вечеринки на 15 суток. Также исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. Вышедшего 6 января из СИЗО рэпера Vacio арестовали еще на 10 суток.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Праздники Блогеры ЛГБТ СИЗО Анастасия Ивлеева
10 января 2024, 18:15
Футболист Мамаев опроверг сообщения о своем дебоше на борту самолета
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Самолет Москва — Дубай действительно совершил экстренную остановку во время разгона в столичном аэропорту, но никаких скандалов среди пассажиров не было. Об этом РИА «Новости» рассказал футболист Павел Мамаев. Он прокомментировал слухи о своем «дебоше» на борту.

Самолет Москва - Дубай действительно совершил экстренную остановку во время разгона в столичном аэропорту, но никаких скандалов среди пассажиров не было. Об этом РИА «Новости» рассказал футболист Павел Мамаев. Он прокомментировал слухи о своем «дебоше» на борту.

Спортсмен отметил, что ни с кем не ругался, а просто попросил у бортпроводников коляску для ребенка.

«Решили вернуться домой, отдохнуть и принять дальнейшее решение. Попросили ребят, чтобы они нам вынесли коляску для ребенка, все нормально отреагировали и быстро вынесли ее», - отметил Мамаев.

Бывший футболист сборной России добавил, что уже четыре года как не ругается матом. Он назвал новость о нем не только фейковой, но бессмысленной и нелогичной.

Ранее СМИ сообщили, что спортсмен не смог вылететь из Внуково в Дубай и устроил дебош на борту авиалайнера. По информации Telegram-канала Mash , Мамаев после объявления о неисправности самолета отказался покидать воздушное судно.

Павел Мамаев Спортсмены Футбол Самолеты Дубай Москва

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