На страницах российских исполнителей в Spotify появилась реклама наркошопа

Она опубликовала скриншоты аккаунтов Soda Luv, Вити АК, Паши Техника и Молодого Платона. На их страницах были размещены логотипы и QR коды наркомагазина.

«Взломали ли их аккаунты или они сами разместили рекламу запрещенных веществ - пока непонятно», - написала Мизулина.

В июне аккаунты российских артистов в Spotify подверглись взлому. Хакеры разместили на обложках Soda Luv, Yanix и Славы Марлоу ссылку на Telegram-канал с рекламой. Более того, аккаунты певца Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной вовсе удалили со стриминговой платформы.