«На сладкое оставил». Охлобыстин признался, что не смотрел «Слово пацана»

Актер Иван Охлобыстин высказал мнение, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» является романтизацией жестокости 90-х годов. При этом в интервью изданию « СтарХит » он признался, что сам еще не смотрел данный проект.

По словам артиста, он планирует ознакомиться с ним после окончания работы над фильмом «Письмо Деду Морозу», в котором снялась уругвайская певица и актриса Наталья Орейро.

«Романтизацию жестоких девяностых я на сладкое себе оставил», - заявил Охлобыстин.

Охлобыстин отметил, что старается следить за новинками российского кинематографа. В частности, он похвалил сериал «Актрисы», при этом назвав его «залаченным кино, но хорошим». Также он поделился своим впечатлением от просмотра сериала «Фишер», отметив, что ему не понравилась восьмая серия.

«Радует, у нас научились помаленьку делать сериалы <…> Очень заметно, что перестали в таких масштабах воровать деньги, вкладываются по-честному, потому что виден бюджет», - добавил актер.

Иван Охлобыстин получил известность благодаря роли заведующего терапевтическим отделением больницы Андрея Быкова в сериале «Интерны». Его фильмография насчитывает более 80 ролей. Среди наиболее известных проектов с его участием - «ДМБ», «Холоп-2», «Дом Солнца».

Ранее стало известно, что киностудия Охлобыстина задолжала приставам свыше 27 миллионов рублей.