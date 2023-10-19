«На нее снова пойдут». Иосиф Пригожин заговорил о возвращении Пугачевой на сцену
Если певица Алла Пугачева снова начнет выступать в России, то много граждан страны пойдут на ее концерт. Такое мнение выразил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Мир новостей».
«Если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей», - заявил он.
В прошлом году Пугачева переехала в Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри и супругом шоуменом Максимом Галкиным*. Многие российские поклонники раскритиковали звезду после переезда.
Ранее стало известно, что доходы Пугачевой и Галкина* снизились в три раза. Теперь юморист выступает за границей и гонорары за его концерты опустились со 150 тысяч евро (примерно 15,3 миллиона рублей) до 50 тысяч (примерно 5,1 миллиона рублей).
*Максим Галкин - признан иноагентом в России.