«На это обижаться смешно». Кучера заявил, что ему не за что прощать Пугачеву
Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что не обижается на слова певицы Аллы Пугачевой о «рабах и холопах», так как никогда не принимал их на свой счет. Своим мнением о Примадонне он поделился в беседе с изданием News.ru.
«Меня, как ее поклонника, сказанная ею грубость сильно задела, но я же не раб и не холоп, поэтому мне на это обижаться смешно», - сказал Кучера.
По мнению актера, с учетом статуса Примадонны певица не имеет право на такие высказывания. Он добавил, что всегда считал Пугачеву великой артисткой, но никаких надежд и иллюзий в отношении ее он никогда не питал.
Кучера также посоветовал певице думать наперед, прежде чем говорить грубые слова. Он также напомнил про высказывание бывшего мужа Пугачевой, певца Филиппа Киркорова, про « не ту дверь ». Тогда артисту пришлось извиняться за присутствие на «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.