«Мы все свободные люди». Волочкова призвала не осуждать предполагаемую любовницу мужа Алсу

«Ну хорошо, допустим, был у Решетовой роман с Яником. Но это жизнь. Зачем сразу обсуждать и осуждать? Мужчина - это не коза на веревке, которую можно отвести или привести. Мы все свободные люди», - заявила она.

Балерина подчеркнула, что обсуждают и ругают чужие поступки только те люди, которые сами живут без любви.

Она отметила, что познакомилась с Абрамовым еще до того момента, когда он начал встречаться с Алсу. Однако про Решетову танцовщица ничего не знает.

«Я не берусь судить никого, мы в таком мире напряженном сейчас живем. Нужно радоваться и сохранять позитив», - сказала она.

На днях телеведущая Елена Ханга, которая была тамадой на свадьбе у певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, заступилась за модель Анастасию Решетову. По ее словам, в изменах нужно винить мужчину, а не любовницу, которой нет дела до чужих семей и детей.