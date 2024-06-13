«Мы вообще не в курсе». Пиар-директор Ярушина отреагировала на новость о суде с Инстасамкой

«К нам вообще не приходило никакое уведомление, и мы вообще не в курсе этого суда. Сейчас наши юристы разбираются. По идее это должно было прийти не на Стаса, так как Стас просто ведущий, а на нашу организацию, которая снимает ему блог. Мы вообще не понимаем, что произошло», - поделилась она.

Пиар-директор добавила, что о деле она узнала от подписчиков.

«Я не знаю, как относиться к этой новости», - отреагировал актер в своем Telegram-канале.

Информацию о прошедшем суде и назначенных выплатах 360.ru подтвердил директор Инстасамки Максим Столяров.

«Человек использовал трек у себя на YouTube-канале без нашего разрешения», - утончил он.

Согласно материалам дела , конфликт между артистами случился в сентябре 2023 года. Тогда певица Mia Boyka на шоу Ярушина МузLoft вместе с командой актера раскритиковала песню «За деньги да» и вокальные данные Инстасамки, после чего сама исполнила ее.

Теперь артист должен выплатить два миллиона рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч рублей - за оплату юристов, 43,6 тысячи - за оформление нотариального протокола и 39 тысяч рублей - за госпошлину. Кроме того, Ярушина обязали удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего канала.