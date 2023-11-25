«Мы вчера пиццу ели!» Друг Дроздова опроверг ухудшение состояния здоровья телеведущего

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что Дроздову якобы стало плохо после курса химиотерапии.

«Все нормально с ним, вчера пиццу ели. У него недавно был концерт, он два часа или даже больше находился на сцене, веселил и пел! Если кто-то его в поликлинике видел - нельзя туда зайти что ли? Мы все там бываем! А он еще мог пойти поздравить врача с днем рождения, в этом деле он щепетильный и мужественный. А эти Telegram-каналы мы не читаем, упаси боже», - сказал Мирошник.

Он отметил, что вместе с Дроздовым в ближайшее время отправится в экологическое путешествие по России на автомобилях.

«Идея такая: все мусор выкидывают, а можно его упаковать в маленькую коробочку. Нужно обратить внимание на это. Вот мы и поедем с Николаем Николаевичем в такое автопутешествие», - добавил друг ведущего.

В начале октября певец Константин Дунаев в беседе с «360» опроверг информацию о том, что у Дроздова выявили онкологическое заболевание.