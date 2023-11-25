25 ноября 2023, 13:42

«Мы вчера пиццу ели!» Друг Дроздова опроверг ухудшение состояния здоровья телеведущего

РИА «Новости»
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Известный телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо, слухи о якобы ухудшении его состояния являются недостоверными. Об этом «360» сообщил его друг Константин Мирошник.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что Дроздову якобы стало плохо после курса химиотерапии.

«Все нормально с ним, вчера пиццу ели. У него недавно был концерт, он два часа или даже больше находился на сцене, веселил и пел! Если кто-то его в поликлинике видел - нельзя туда зайти что ли? Мы все там бываем! А он еще мог пойти поздравить врача с днем рождения, в этом деле он щепетильный и мужественный. А эти Telegram-каналы мы не читаем, упаси боже», - сказал Мирошник.

Он отметил, что вместе с Дроздовым в ближайшее время отправится в экологическое путешествие по России на автомобилях.

«Идея такая: все мусор выкидывают, а можно его упаковать в маленькую коробочку. Нужно обратить внимание на это. Вот мы и поедем с Николаем Николаевичем в такое автопутешествие», - добавил друг ведущего.

В начале октября певец Константин Дунаев в беседе с «360» опроверг информацию о том, что у Дроздова выявили онкологическое заболевание.

Больницы
25 ноября 2023, 19:02
Звезда «Бумбараша» Наталья Дмитриева умерла в Петербурге
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Из жизни ушла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева, известная по роли Варвары в советском фильме «Бумбараш». Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, где актриса прослужила 43 года.

Дмитриева умерла после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Иных комментариев о ее кончине в театре не привели.

Актриса успела сыграть множество ролей на сцене петербургского учреждения культуры. За ее плечами - порядка 40 киноработ.

Коллеги артистки подчеркнули, что зрители нескольких поколений застали игру Дмитриевой. В частности ее помнят по роли Варвары в киноленте «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народницкого, а также Виктории в картине «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича.

Кроме того, актриса сыграла Людмилу в фильме «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко и Елену в «Невозвращенце» Сергея Снежкина.

Санкт-Петербург Смертность Актеры
25 ноября 2023, 05:42
Ушла из жизни тяжелобольная певица Слава Миколайчик
Unsplash
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Польская певица Слава Миколайчик ушла из жизни. Она скончалась в больнице. Об этом сообщило издание Portal i.pl.

Исполнительница получила известность в 1962 году, когда попала в первую десятку самых перспективных артистов Польша на Фестивале молодых талантов. Вокалистка пела в группах Trubadurzy и Czerwono-Czarni, а в начале 80-х годов уехала на работу в США. На родине она стояла у истоков бит-музыки.

Композиция, которую артистка записала с известной тогда группой Quorum, до сих пор любима меломанами.

За границей Миколайчик недолго работала, вернувшись домой из-за личных трудностей. Недавно у нее ухудшилось состояние здоровье.

Близкие артистки предупредили ее сына, проживающего в Ирландии, что его мать совсем плоха. Мужчина успел приехать и попрощаться с матерью. Он зашел в больничную палату, певица как будто ожила, посмотрела на сына, а потом умерла.

Друг певицы Збигнев Рабинский назвал это самым настоящим чудом, отметило издание.

В октябре умерла 38-летняя польская джазовая певица Кристина Дурис из-за внезапной остановки сердца. О смерти вокалистки сообщил в социальных сетях ее муж - музыкант Адам Загродский.

Музыка Польша
25 ноября 2023, 02:28
Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой
РИА «Новости»
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Юморист Гарик Харламов признался в любви актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Ведущая программы «Давай поженимся» стала гостьей комедийного шоу.

«Лариса, я люблю тебя», - заявил Харламов со сцены.

Гузеева ответила шоумену взаимностью, назвав Харламова «счастьем и самой большой радостью», которая случилась с ней в этом году, и «компрессом на все тело».

Теплые отношения между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым сложились во время совместной работы над кинокомедией «Теща». Изначально актриса хотела отказаться от участия в съемках, потому что Харламов в своем шоу частенько издевательски подшучивал над передачей «Давай поженимся». Но на съемках актеры неожиданно подружились. Газета «Аргументы и факты» написала, что во время работы над фильмом актеры время от времени держались за руки и щедро осыпали друг друга комплиментами.

Кино Фильмы Гарик Харламов Актеры
25 ноября 2023, 02:13
Галкин сообщил, что Пугачева проведет День матери в Лондоне
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева поедет в Лондон «на вечеринку с подружками» в воскресенье, 26 ноября. День матери она отпразднует там, рассказал в социальных сетях ее муж — юморист Максим Галкин*.

Он опубликовал в соцсетях рекламу службы доставки. По сюжету ролика, он с детьми выбирал подарок для Пугачевой на День матери, который отмечается 26 ноября. Но дочь артистов Лиза упомянула, что в этот день певица будет на вечеринке в Лондоне. После этого Галкин* с букетом цветов волшебным образом «переместился» в столицу Великобритании.

Ранее Пугачеву заметили около Киккского монастыря на Кипре. Певица выходила из храма со своим сыном и еще одной женщиной. До этого певицу вместе с ее мужем Максимом Галкиным* заметили в городе Лимасол на Кипре. Звездная пара шла по улице, романтично взявшись за руки.

После начала СВО Пугачева и Галкин* вместе с детьми уехали из России и обосновались в Израиле. Но после обострения палестино-израильского конфликта звездная семья покинула и эту страну. Сейчас они, предположительно, живут на Кипре.

*Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Лондон Кипр Алла Пугачева Максим Галкин

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