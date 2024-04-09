«Мы сами сидим при смерти». Отец звезды «Голоса» Кунгурова отреагировал на сообщение о его смерти

«Мы сами сидим здесь при смерти. <…> Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», - ответил отец артиста.

Тело Кунгурова обнаружили у его дома на Зоологической улице в Москве. По предварительной информации, перед суицидом он отправил супруге сообщение, где признался, что планирует проститься с жизнью. После этого он перестал выходить на связь. Женщина вызвала домой спасателей.

СМИ сообщили, что в последнее время Кунгуров наблюдался у психиатра, но на учете не состоял, так как обратился в платную клинику.

Правоохранители уже выясняют все обстоятельства суицида артиста.

Кунгуров прославился после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, хотя и не стал победителем. Его наставником был ныне покойный Александр Градский.