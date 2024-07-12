12 июля 2024, 11:49

«Мы — михайловцы». Дочь Юлии Началовой рассказала, в какой вуз поступила

Global Look Press
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Дочь покойной певицы Юлии Началовой будет учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Об этом девушка рассказала в социальной сети Instagram*.

«С сегодняшнего дня мы - михайловцы. ВГИК. Счастье», - написала она.

Судя по публикации, дочь артистки поступила на курс к 79-летнему народному артисту России Александру Михайлову. Мастер известен по таким фильмам, как «Любовь и голуби» и «Мужики».

Дочь Началовой хорошо сдала ЕГЭ по нужным для поступления в вуз предметам. В частности, ей удалось набрать 100 баллов по литературе и 97 баллов по русскому языку. Затем девушка справилась со всеми вступительными этапами во ВГИК и ее зачислили на первый курс.

Весной дочь артистки выступила в Кремле с итальянским певцом Энцо Гинацци. Она вышла на сцену в элегантном черном платье с аккуратной прической и вечерним макияжем.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Вузы Дети Театры Юлия Началова
12 июля 2024, 11:24
«Я прима-балерина всея Руси». Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова намерена добиться от Пенсионного фонда положенных ей выплат. Артистка сообщила журналистам «Московского комсомольца», что подала иск в Мещанский суд на ПФР, который потерял 15 лет ее трудового стажа.

Балерина Анастасия Волочкова намерена добиться от Пенсионного фонда положенных ей выплат. Артистка сообщила журналистам «Московского комсомольца» , что подала иск в Мещанский суд на ПФР, который потерял 15 лет ее трудового стажа.

Артистка пояснила, что уже 10 лет должна получать пенсию, так как российские балерины уходят на заслуженный отдых в 38 лет, а ей сейчас - 48. В общей сложности ее трудовой стаж составляет 30 лет, но в Пенсионном фонде зафиксировали только 15 лет.

По словам Волочковой, Большой театр украл у нее этот стаж. Ей выдали там фальшивую трудовую книжку, серийный номер которой не совпадает с действительностью.

«Я хочу вам сказать, что я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это не звучало. Я - главная балерина страны! Меня дети с 5 лет знают лично и любят. Я служу российскому балету», - заявила она.

Волочкова подчеркнула, что она - патриот, танцует в любимой стране, приглашает на свои выступления семьи участников СВО, но пенсию получить не может. При этом размер выплат она не знает.

Балерина отметила, что решила обратиться в суд не из-за денег, а из принципа.

«Я умею отстаивать не только свои интересы, но и тех людей, которые, может быть, не обладают известностью», - уточнила Волочкова.

На днях экс-танцор балета, педагог Николай Цискаридзе заявил, что благодаря ему Волочкова получила такую популярность. Он помогал ей организовать переезд из Петербурга в Москву и устроиться в Большой театр.

Пенсия Театры Анастасия Волочкова
12 июля 2024, 04:58
Дочь Брюса Уиллиса оголила грудь перед продавщицей в магазине
РИА «Новости»
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Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя модель Скаут Уиллис оголила грудь в магазине одежды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание The Sun.

Журналисты показали фото, которые сняли папарацци, заметившие переодевающуюся Уиллис. Женщина разделась прямо перед продавщицей. На всех кадрах она была в разной одежде, но всегда в одних и тех же розовых босоножках на высокой платформе.

«Дочь Брюса Уиллиса, Скаут Уиллис, облачилась в разные наряды, включая серые и черные узорчатые брюки и белую футболку», - подписали один из снимков авторы.

Ранее актриса Кристина Асмус показала откровенный снимок в соцсетях. Артистка сфотографировалась во время отдыха на Бали. Она встала около водопада в мокрой одежде. Ее блузка была полупрозрачной и обтянула все туловище. Благодаря этому можно было заметить форму груди актрисы.

США Магазины Брюс Уиллис
12 июля 2024, 02:18
Шаляпин предсказал, что ждет Алсу на личном фронте после развода
РИА «Новости»
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Певец Прохор Шаляпин заявил, что многие мужчины готовы начать отношения с вокалисткой Алсу после ее развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом он сказал в беседе с журналом Voice.

«Я думаю, что к Алсу с ее внешностью и культурой, выстроится очередь из женихов. И не фитнес-тренеров, а достойных мужчин из высших кругов общества», - отметил исполнитель.

При этом певица сейчас переживает трудный момент, считает Шаляпин. Она не сможет быстро переключиться на другого мужчину.

Также певец высказал свое мнение по поводу развода пары. Он призвал не обсуждать личную жизнь знаменитостей, потому что они сами разберутся в своих проблемах.

«Алсу и Ян должны сами со всем разбираться, свой нос туда совать некрасиво, поэтому я желаю счастья обоим и придерживаюсь нейтралитета», - сказал Шаляпин.

До этого телеведущая и блогер Виктория Боня публично поддержала Алсу. Она пожелала исполнительнице справиться с этой ситуацией и отметила, что все события в жизни происходят только во благо.

Алсу Громкие разводы Прохор Шаляпин
12 июля 2024, 01:57
«Мужчину невозможно взять на поводочек». Овсянникова — о разводе Алсу
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Решетова не уводила мужа у Алсу. Об этом певица Марго Овсянникова заявила в интервью Telegram-каналу Rocket Mag

«Мужчину невозможно взять на поводочек и увести, он сам принимает решение», - прокомментировала артистка развод Алсу.

По ее мнению, в разрушении отношений всегда виноваты обе стороны. Кроме того, она не видит ничего странного в том, что люди расходятся.

«Это ни в коем случае не конец. Я по этому поводу вообще не переживаю», - подытожила она.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала Алсу, которая находится в процессе развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она пожелала артистке справиться с расставанием и осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.

Россия Громкие разводы

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