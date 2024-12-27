«Мы больше не вместе». Пересильд-младшая рассталась с 17-летним Могильниковым

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», - написала она.

Осенью 2024 года стало известно о романе между Анной и Ярославом. Их начали видеть вместе за пределами съемочной площадки.

На мероприятиях кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи актеры выглядели счастливыми и держались за руки. Однако свои отношения они всегда старались скрывать от публики.

Обращение знаменитости не произвело должного эффекта, и на нее обрушился шквал критики. Подписчики, как оказалось, не были удивлены этой новостью. Многие считают, что в 15 лет еще рано думать об отношениях.

Ранее Анна Пересильд снялась в бикини. В Сети отметили прекрасную фигуру 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные снимки.