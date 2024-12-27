27 декабря 2024, 19:49

«Мы больше не вместе». Пересильд-младшая рассталась с 17-летним Могильниковым

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Дочь Юлии Пересильд Анна, 15-летняя актриса, сыгравшая в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила о разрыве отношений со своим коллегой по съемочной площадке Ярославом Могильниковым. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», - написала она.

Осенью 2024 года стало известно о романе между Анной и Ярославом. Их начали видеть вместе за пределами съемочной площадки.

На мероприятиях кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи актеры выглядели счастливыми и держались за руки. Однако свои отношения они всегда старались скрывать от публики.

Обращение знаменитости не произвело должного эффекта, и на нее обрушился шквал критики. Подписчики, как оказалось, не были удивлены этой новостью. Многие считают, что в 15 лет еще рано думать об отношениях.

Ранее Анна Пересильд снялась в бикини. В Сети отметили прекрасную фигуру 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные снимки.

Сериалы Сочи Отношения Актеры Юлия Пересильд Анна Пересильд
27 декабря 2024, 19:44
Лигалайз попал в список иноагентов
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Рэпера Лигалайз* (настоящее имя — Андрей Меньшиков*) включили в перечень иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

Рэпера Лигалайз* (настоящее имя - Андрей Меньшиков*) включили в перечень иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

«Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… А. В. Меньшиков*», - следует из сообщения.

Согласно данным Минюста, Лигалайз* распространял фейки о Вооруженных силах России и о решениях властей. Он также выступал против специальной операции и негативно высказывался в адрес россиян. Рэпер участвовал в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставляли зарубежные СМИ.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман*. Ей выписали наказание в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Иноагенты
27 декабря 2024, 15:12
Американский актер Дик Капри умер во сне от расслоения аорты
Unsplash
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Американский актер Дик Капри умер на 94-м году жизни. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Комик скончался в ночью в своем доме во Флориде.

«У Дика диагностировали кровоточащее расслоение аорты, которое из-за его возраста стало неоперабельным», - рассказал изданию его сын.

Вечером перед смертью актер телевидения и Бродвея успел в последний раз поужинать в любимом ресторане вместе с семьей.

Дик Капри начал выступать в качестве комике с 1960-х годов, а популярность приобрел в начале 1970-х. Он работал с Томом Джонсоном, Лайзой Миннелли и Фрэнком Синатрой. На Бродвее он прославился благодаря участию в шоу «Кэтскиллс на Бродвее». В 1987 году получил первую роль в кино - комедийном фильме «Меня все еще путают с Брюсом».

Ранее появилась информация о смерти известного актера Шалвы Гицбы, снявшегося в фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Причины смерти артиста пока не разглашаются.

США Актеры
27 декабря 2024, 12:52
Телеведущий Дроздов вернулся к тренировкам и урокам испанского
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Телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо и уже вернулся к занятиям спортом. Об этом 360.ru рассказала его дочь Елена.

«Папа в порядке, мотивирован и позитивен, как обычно. Мы с мамой подарили ему велотренажер на Новый год, так что теперь, когда скользко на улице, можно поддерживать физическую активность и в квартире. По полчаса крутит его три раза в день», - рассказала она.

Елена добавила, что скоро будет издана книга о Дроздове. Сейчас телеведущий погружен в ее редактуру.

«Помимо этого, все так же учит испанский. Учить языки очень полезно для поддержания тонуса мозга в любом возрасте. Папа желает вашей редакции и всем читателям поддерживать здоровый образ жизни в новом году и на многие годы, крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всем! И больше двигаться - движение это жизнь!» - добавила собеседница 360.ru.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что Николай Дроздов испытывает сильную утомляемость и не может вернуться к работе. Большую часть времени он проводит в постели.

Осенью этого года появилась информация о том, что зрение Дроздова резко ухудшилось. Врачи якобы диагностировали ему болезнь, которая может привести к слепоте. Однако дочь телеведущего опровергла эти заявления. Она сказала, что Дроздов продолжает вести активный образ жизни: занимается йогой , много читает и учит иностранные языки.

Болезни Телевидение
27 декабря 2024, 08:54
Попавшему в реанимацию актеру из «Жмурок» стало хуже
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Состояние попавшего в больницу актера Евгения Косырева резко ухудшилось. Как сообщил Telegram-канал Mash, он дышит при помощи кислородной маски.

Ближайшие спектакли в театре Вахтангова вместо него будет играть другой актер, утверждает источник канала.

Косыреву стало плохо перед выступлением 24 декабря. Его доставили в больницу с болями в животе и слабостью и поместили в реанимацию.

Причем в начале декабря артиста уже госпитализировали, отметил Mash. Тогда ему откачали 20 литров жидкости из брюшной полости, добавил источник. Проблемы со здоровьем возникли у него на фоне обнаруженного два года назад заболевания печени.

Косырев снялся в фильмах «Жмурки», «Майор Гром», сериалах «Склифосовский», «Простые истины», «Не родись красивой» и других.

Состояние попавшего в больницу актера Евгения Косырева резко ухудшилось. Как сообщил Telegram-канал Mash , он дышит при помощи кислородной маски.

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