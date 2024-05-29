29 мая 2024, 22:18

Музыки не осталось. Дмитрий Колдун — о том, как Евровидение стало театром фриков

Телеканал «360»
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На международном песенном конкурсе Евровидение почти не осталось музыки. Такое мнение выразил белорусский певец, поэт и композитор Дмитрий Колдун в беседе с ведущей 360.ru Аксиньей Гурьяновой.

Он согласился с мнением, что конкурс больше похож на «театр фриков». Вокалист отметил, что состязание «не совсем про музыку». Со временем конкурс «упрощался» с вокальной точки зрения. Еще в 90-е годы там выступали оркестры, делали акцент на творческой части выступления.

«С развитием технологий появлялась графика, соответственно, все перетаскивалось с музыки на визуал, появлялись более яркие образы, иногда эта яркость доходила до заграничных пределов. Поэтому да, музыки там совсем немного сейчас», - сказал Колдун.

Певец рассказал, что когда участвовал в конкурсе в 2007 году, там уже все было политизировано. Сначала участники действительно голосовали, но список победителей все равно зависел от «комментаторов» из разных стран, добавил собеседник 360.ru.

Евровидение Музыка Театры конкурсы
29 мая 2024, 19:17
«Они там чужеродны!» Чернов раскритиковал сбежавших из России артистов
Global Look Press
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Артисты, покинувшие Россию, не смогут добиться больших успехов на чужбине. Таким мнением поделился с aif.ru актер Юрий Чернов, известный по ролям в фильмах «Приключения Электроника» и «Доживем до понедельника».

«Они там чужеродны! Понимаете, есть растения, которые растут из песка, например, кактус. У нас же в Москве кактусы не растут, здесь другая земля. Я имею ввиду, что русский артист только на своей почве пригождается», - объяснил он.

По словам Чернова, в редких случаях у эмигрантов получается найти себя за границей. Он напомнил биографию Юла Бриннера из Владивостока, которому удалось покорить Голливуд и стать звездой американского кинематографа.

Чернов подчеркнул, что Бриннер все равно любил Родину.

Ранее уехавший из России актер Алексей Панин* пополнил список экстремистов и террористов. Такое решение принял Росфинмониторинг.

* Признан в России иноагентом.

Кино Театры Актеры
29 мая 2024, 19:08
Настасья Самбурская рассказала о психическом расстройстве
Global Look Press
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Актриса Настасья Самбурская призналась, что у нее обнаружили психическое расстройство. Такое заявление она сделала на шоу «Много половин».

Актриса Настасья Самбурская призналась, что у нее обнаружили психическое расстройство. Такое заявление она сделала на шоу « Много половин ».

«Я - счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, и раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он», - поделилась звезда сериала «Универ».

Самбурская добавила, что не хочет заниматься самолечением и различные травы на нее не действуют, поэтому она обратилась за помощью к специалистам. По ее словам, многие до сих пор не принимают психологию, как науку.

Недавно Самбурская выложила откровенное фото в своих социальных сетях. Артистка надела черный бюстгальтер, который было видно из-под полупрозрачного платья без бретелей.

Сериалы Россия Актеры Настасья Самбурская Психология Шоу-бизнес
29 мая 2024, 18:23
Театр имени Маяковского потребовал выселить актера Макогона из служебной квартиры
РИА «Новости»
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Московский академический театр имени Владимира Маяковского подал иск в Замоскворецкий районный суд на актера Александра Макогона с требованием освободить служебное жилье. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, представители театра хотят признать артиста и его семью утратившими право пользоваться служебной квартирой и снять их с регистрации.

Актер уточнил журналистам, что не служит давно в театре, а по какой причине подали иск только сейчас - не знает.

Ранее сбежавшую из России актрису Ингеборгу Дапкунайте суд обязал выписаться из московской квартиры. Она продала жилье, взяла деньги у нового владельца и перебралась в Лондон.

Недвижимость Театры Актеры Москва
29 мая 2024, 18:11
Звезда «Уральских пельменей» купила особняк за 90 миллионов рублей
Global Look Press
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Актриса Юлия Михалкова похвасталась своим новым загородным особняком, расположенным в Подмосковье. Его стоимость составила около 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Актриса Юлия Михалкова похвасталась своим новым загородным особняком, расположенным в Подмосковье. Его стоимость составила около 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал « Звездач ».

По данным авторов публикации, общая площадь дома с панорамными окнами составила 750 квадратных метров. Для отделки интерьера Михалкова использовала дерево, камень и глину. В здании также есть бассейн в 50 «квадратов».

«Средняя стоимость такой площади с голыми стенами будет составлять 15-20 миллионов. Если исходить с позиции дома со всем ремонтом и площадью 700 квадратов, - его цена около 80-90 миллионов рублей, но, как правило, готовые дома реализуются дороже их реальной себестоимости, поэтому 90-100 миллионов», - заявил риелтор Юрий Паршиков.

Ранее стало известно, что на виллу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова в Крыму нашелся покупатель. За особняк с кинозалом, конюшней и вертолетной площадкой придется отдать 800 миллионов рублей.

Россия Недвижимость Актеры

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