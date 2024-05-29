Он согласился с мнением, что конкурс больше похож на «театр фриков». Вокалист отметил, что состязание «не совсем про музыку». Со временем конкурс «упрощался» с вокальной точки зрения. Еще в 90-е годы там выступали оркестры, делали акцент на творческой части выступления.

«С развитием технологий появлялась графика, соответственно, все перетаскивалось с музыки на визуал, появлялись более яркие образы, иногда эта яркость доходила до заграничных пределов. Поэтому да, музыки там совсем немного сейчас», - сказал Колдун.

Певец рассказал, что когда участвовал в конкурсе в 2007 году, там уже все было политизировано. Сначала участники действительно голосовали, но список победителей все равно зависел от «комментаторов» из разных стран, добавил собеседник 360.ru.