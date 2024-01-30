30 января 2024, 10:50

Музыканты «Би-2» заявили, что вопрос их депортации из Таиланда еще не решили

РИА «Новости»
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Задержанные в Таиланде музыканты рок-группы «Би-2» заявили, что вопрос их депортации из страны еще не решили. Об этом написал RT.

Артистов задержали на курорте за проведение концерта в Пхукете без разрешения на работу в стране. По данным израильских СМИ, четырех участников коллектива, у которых есть паспорта Израиля, отправят в ближневосточную страну.

Еще двое музыкантов имеют паспорта США и Австралии. Таиланд обычно депортирует иностранцев в страну, по паспорту которой они въехали. Власти Израиля попросили Бангкок не отправлять рокеров в Россию, где им, как утверждают в Тель-Авиве, может угрожать опасность.

Источник сообщил, что «Би-2» запретили въезд в Таиланд сроком на пять лет. Каждого из музыкантов обязали выплатить штраф в размере 95 долларов.

Израиль Паспорта Таиланд
30 января 2024, 06:21
«Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль
РИА «Новости»
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Задержанных в Таиланде музыкантов российской группы «Би-2» депортируют в страны, по паспорту которых они въехали. Четверых отправят в Израиль. Они уже купили билеты, сообщил сайт Ynet.

Семерых музыкантов задержали в Пхукете за выступление без лицензии на работу, продержали одну ночь в изоляторе и отпустили, но затем в Бангкоке снова доставили в полицию. По информации издания, все участники группы имели российское гражданство, но четверо из них также получили паспорта Израиля, пятый - Австралии, шестой - США.

По местным законам нарушителей депортировали бы в страну, по документам которой они въехали. По информации издания, сначала в Израиль планировали выдворить только Леву (Егора Бортника)*, так как остальные израильтяне приехали в Таиланд по российским документам.

«Усилия посольства в Таиланде и министерства иностранных дел Израиля увенчались успехом, и четверо израильтян купили билеты на самолет в Израиль и будут депортированы в Израиль рейсом авиакомпании El Al», - сообщил автор статьи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивилась решению тайских властей. Она заявила, что страны хотели избежать проблем от людей, спонсировавших терроризм.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Израиль Музыка Таиланд Иноагенты
30 января 2024, 04:49
«За семью стою». Иван Янковский ответил на критику Никиты Кологривого
РИА «Новости»
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Актер Иван Янковский тонко ответил на критику своего коллеги по сериалу «Слову пацана» Никиты Коловогривого. Об этом сообщил портал 116.ru.

Актер, исполнивший роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале, высказался на вручении награды «Золотой орел». Иван Янковский пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова. В конце речи актер произнес монолог Кащея, которого в сериале сыграл Никита Кологривый.

«Я тут за мою семью стою. Семья все - мне, а я все - семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли», - заявил со сцены наследник актерской династии Янковский.

Ранее на критику Кологривого отреагировал отец Ивана Янковского актер Филипп Янковский. Он напомнил, что кино - это коллективный труд, а Кологривый, выступающий с критикой коллег, так не считает.

В начале января Никита Кологривый рассказал, что не смотрел «Слово пацана» из-за игры своих коллег по сериалу. Молодой актер заявил, что ему легко далась роль Кащея, так как он вырос в подобных местах и условиях в отличие от Ивана Янковского.

Награды Сериалы Семья Кино Актеры
30 января 2024, 03:28
«Брал кредиты». Продюсер рассказал о финансовых проблемах Киркорова
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров вкладывал все свои средства в организацию концертов и даже брал на них кредиты. Об этом рассказал концертный продюсер Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

Лавров выразил сомнения, что у Киркорова много денег. По его словам, певец всегда «жил одним днем» и тратил все на собственные концерты.

«Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», - рассказал продюсер.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров улетел в США ради того, чтобы попасть на концерт Мадонны.

В конце прошлого года Филипп Киркоров стал одним из участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. После этого певца «вырезали» из новогодних программ на разных каналах. В частности, Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемку в «ЧБД» , но после скандала авторы интернет-шоу полностью вырезали сюжет с королем эстрады. Об этом рассказал продюсер и шоумен Артур Азизбекян.

США Филипп Киркоров Концерты Музыка Кредиты Деньги
30 января 2024, 01:44
Квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной выставят на аукцион из-за долгов
РИА «Новости»
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Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина может потерять квартиру в финском городе Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам. Об этом рассказала ее внучка Анна Трегубенко в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

«Проблема в виде долга в размере 100 тысяч - это в рублях. Потому, что платить всем русским в Финляндии стало очень сложно, делать перевод практически невозможно», - сообщила Трегубенко.

Дело в том, что финские банки не принимают платежи от россиян. Раньше оплачивать коммунальные услуги удавалось с помощью местных жителей, но сейчас они не идут навстречу. В результате задолженность копится около полугода - с сентября 2023 года. По финским законам, из-за долга квартиру должны выставить на аукцион и продать.

По словам Анна Трегубенко, в финской квартире осталась памятная для ее бабушки вещь - настенной ковер ручной работы с портретом артистки.

Прошлым летом актриса перенесла инсульт.

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского. В июле Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр Москвы.

Долги Финляндия Аукционы Больницы Россия Актеры Лидия Федосеева-Шукшина

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