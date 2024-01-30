Музыканты «Би-2» заявили, что вопрос их депортации из Таиланда еще не решили

Артистов задержали на курорте за проведение концерта в Пхукете без разрешения на работу в стране. По данным израильских СМИ, четырех участников коллектива, у которых есть паспорта Израиля, отправят в ближневосточную страну.

Еще двое музыкантов имеют паспорта США и Австралии. Таиланд обычно депортирует иностранцев в страну, по паспорту которой они въехали. Власти Израиля попросили Бангкок не отправлять рокеров в Россию, где им, как утверждают в Тель-Авиве, может угрожать опасность.

Источник сообщил, что «Би-2» запретили въезд в Таиланд сроком на пять лет. Каждого из музыкантов обязали выплатить штраф в размере 95 долларов.