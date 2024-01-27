Музыкантов группы «Би-2» выдворят из Таиланда после несогласованного концерта

По его словам, управление иммиграционной полиции провинции Пхукет проинформировало консульство о скором выдворении семи участников группы из страны.

«Семь человек будут в ближайшие дни этапированы в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», - указал Соснов.

Туристическая полиция задержала музыкантов после проведения концерта в Пхукете. Артисты работали в Таиланде без необходимых разрешений, поэтому группу «Би-2» арестовали. Суд обязал каждого участника музыкального коллектива выплатить штраф в размере 95 долларов. Группе также запретили въезд в Таиланд на пять лет.

Знакомый с ситуацией источник в беседе с «360» рассказал, что артистам предлагали «решить вопрос» с возбуждением дела, если они заплатят по 900 тысяч бат (25 226 долларов) на человека.