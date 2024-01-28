28 января 2024, 15:08

Музыкантов «Би-2» этапировали в таиландский центр миграционной полиции

РИА «Новости»
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Участников группы «Би-2» поместили в центр задержания миграционной полиции острова Пхукет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

После суда и выплаты штрафов музыкантов снова задержала местная полиция. По данным издания, артистов отправили в центр задержания в Пхукете, связи с ними нет. Участников группы будут этапировать в Бангкок, где «должен окончательно решиться» вопрос о пребывании группы в стране.

Музыканты провели в Таиланде концерт, не получив разрешение на работу, поэтому их арестовали. Суд обязал каждого участника группы выплатить штраф. Музыкальному коллективу также запретили въезд в страну на пять лет.

По словам генконсула России в Пхукете Владимира Соснова , артистов в ближайшее время депортируют из Таиланда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание группы и недопуск шоумена Максима Галкина* в Индонезию. Она заявила, что в этом нет ничего удивительного.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Штрафы Задержания Суд Таиланд Полиция
28 января 2024, 04:38
«Все хуже и хуже». Певец Кай Метов рассказал, как развод довел его до депрессии и больницы
РИА «Новости»
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Певцу Каю Метову понадобилась медицинская помощь после тяжелого развода с женой Натальей. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион».

У бывшей супруги артиста был трудный характер, в отношениях с ней вокалисту всегда приходилось «перешагивать через себя». Также у возлюбленных процветал период «юношеского максимализма», из-за которого между парой происходили ссоры.

В январе 1991 года певец официально развелся с Натальей. Это было сильным ударом для него, поэтому артист попал в больницу.

«Развод для меня был очень тяжелым, я лежал в больнице. У меня было стойкое ощущение, что разрушается все - то ли сознание, то ли органы. Я был полон сил, но при этом я чувствовал, что с каждым днем мне становится все хуже и хуже», - рассказал вокалист.

Исполнитель признался, что после развода не общался с бывшей супругой два года, потом они наладили отношения и до сих пор поддерживают связь.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ушла от мужа. По ее словам, причиной ухода стал алкоголь.

Больницы Отношения Музыка
28 января 2024, 02:48
Кудрявцева разнервничалась и плеснула воду в гостя шоу «Привет, Андрей!»
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева на шоу «Привет, Андрей!» Андрея Малахова эмоционально плеснула водой в лицо одного из гостей. Выпуск передачи опубликовал телеканала «Россия 1».

Блондинка не смогла усидеть спокойно, когда услышала историю 21-летнего певца Виктора Мохнева из Белоруссии и его матери Елены. Последняя пришла на передачу, чтобы повидаться с сыном.

Она рассказала, что родила пятерых детей, но ее лишили родительских прав. Сестра женщины усыновила троих, двое других остались в детском доме. Один из детей, Виктор, живет в Могилеве и учится на музыканта. В студии он заявил, что мог бы простить маму.

Когда Кудрявцева услышала эту историю, то вылила на женщину стакан воды и покинула помещение.

«Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей», - сказала блондинка.

Ранее Лера Кудрявцева ответила злопыхателям на едкие комментарии в соцсетях. Женщина пожелала хейтерам счастья.

Дети Скандалы Женщины История Лера Кудрявцева
28 января 2024, 00:20
Двойник Киркорова заявил, что снимался в кино вместо певца
РИА «Новости»
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Дублер Алексей Егожинский является двойником певца Филиппа Киркорова. В фильме «Последний богатырь» он заменял вокалиста в сцене с актером Сергеем Буруновым, об этом сообщил сайт mk.ru.

«Конечно, я же его дублер. <…> В кино я снимался вместо него. В фильме „Последний богатырь“ есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину. В общем, везде, где есть Киркоров, там я», - заявил он.

Егожинский признался, что в новогоднем проекте «Иван Васильевич меняет все!» он ни разу не играл за Киркорова. При этом все сцены с исполнителем убрали из фильма.

Также дублер иногда поет вместо вокалиста. Его выступления могут стоить от 30 до 100 тысяч рублей. Мужчина без фонограммы исполняет песни, а вырученные суммы с концептов тратит на благотворительность.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал Киркорова «взрослым ребенком». По его словам, артист любит диснейленд и американские горки. Он поехал в США, чтобы побывать на концерте Мадонны, однако это не указывает на то, что музыкант не вернется на Родину.

Филипп Киркоров Кино Актеры
27 января 2024, 15:30
«Ничего удивительного». В МИД прокомментировали депортацию «Би-2»
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недопуск шоумена Максима Галкина* в Индонезию и депортацию «Би-2» из Таиланда. Об этом сообщило издание «Подъем».

Российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию государства, всего народа по теме спецоперации и всем связанным с ней вопросам. Захарова не удивилась депортации группы «Би-2» из Таиланда и недопуску Галкина* на Бали.

«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Артисты тоже могут спонсировать атаки и теракты против мирных жителей, поджоги и минирование гражданской инфраструктуры, считает Захарова.

Накануне стало известно, что группе «Би-2» после несогласованного концерта на Пхукете на пять лет запретили въезд в Таиланд. Галкина* же развернули на паспортном контроле в Индонезии. По его словам, это произошло из-за «письма от правительства России».

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Мария Захарова Индонезия Россия Музыка Таиланд Максим Галкин

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