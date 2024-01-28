Музыкантов «Би-2» этапировали в таиландский центр миграционной полиции

После суда и выплаты штрафов музыкантов снова задержала местная полиция. По данным издания, артистов отправили в центр задержания в Пхукете, связи с ними нет. Участников группы будут этапировать в Бангкок, где «должен окончательно решиться» вопрос о пребывании группы в стране.

Музыканты провели в Таиланде концерт, не получив разрешение на работу, поэтому их арестовали. Суд обязал каждого участника группы выплатить штраф. Музыкальному коллективу также запретили въезд в страну на пять лет.

По словам генконсула России в Пхукете Владимира Соснова , артистов в ближайшее время депортируют из Таиланда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание группы и недопуск шоумена Максима Галкина* в Индонезию. Она заявила, что в этом нет ничего удивительного.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.