Музыкантов «Би-2» этапировали в таиландский центр миграционной полиции
Участников группы «Би-2» поместили в центр задержания миграционной полиции острова Пхукет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
После суда и выплаты штрафов музыкантов снова задержала местная полиция. По данным издания, артистов отправили в центр задержания в Пхукете, связи с ними нет. Участников группы будут этапировать в Бангкок, где «должен окончательно решиться» вопрос о пребывании группы в стране.
Музыканты провели в Таиланде концерт, не получив разрешение на работу, поэтому их арестовали. Суд обязал каждого участника группы выплатить штраф. Музыкальному коллективу также запретили въезд в страну на пять лет.
По словам генконсула России в Пхукете Владимира Соснова , артистов в ближайшее время депортируют из Таиланда.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание группы и недопуск шоумена Максима Галкина* в Индонезию. Она заявила, что в этом нет ничего удивительного.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.