Музыкант из глубинки разорился, продав квартиру ради дуэта с Инстасамкой
Участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов из Липецка продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и разорился. Историю провинциального музыканта рассказало издание StarHit.
Молодой человек начал проект K.KRASH два года назад, за это время было много взлетов и падений. Кирилл попал в финал шоу и покорил публику. Начинающий музыкант попал в команду Инстасамки (настоящее имя - Дарья Зотеева) и решил, что нужно использовать этот шанс.
«Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни», - рассказал Леликов.
Леликов продал квартиру в Липецке и вложил все деньги в раскрутку трека с Инстасамкой. Однако совместный трек не попал ни в один чарт. Звездная исполнительница отказалась от поддержки.
Ранее скандально известная певица встретилась с главой Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты России Екатериной Мизулиной. Инстасамка пообещала удалить все треки, в которых есть мат и пропаганда наркотиков.