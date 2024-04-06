06 апреля 2024, 08:42

Музыкальный критик раскрыл имя артиста, ставшего музой для Игоря Крутого

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Певец Димаш Кудайберген успешно сотрудничал с композитором Игорем Крутым и стал для музой. Это было выгодное партнерство для обеих сторон, так как продюсер смог раскрыться как автор классических композиций, сообщил NEWS.ru музыкальный критик и Евгений Бабичев.

«Эти песни не стали суперхитами, но это как Фредди Меркьюри, который отошел от рок-музыки к оперному исполнению и нашел свою музу Монтсеррат Кабалье», - пояснил он.

По словам Бабичева, композитор благодаря казахскому артисту смог бросить себе новый вызов, а также поэкспериментировать в непривычном жанре.

Критик отметил, что «Димаш появился к месту», так как их сотрудничество с Крутым продлилось несколько лет.

Певец Димаш Кудайберген пропал из публичного поля после начала СВО. В 2019 году певец выпустил первый студийный альбом ID. Спустя некоторое время артист представил концертную программу ARNAU, в которую включил несколько работ Крутого.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о секрете популярности певицы Аллы Пугачевой в советские времена. По его словам, артистка получила широкую известность благодаря редким эфирам на радио и телевидении.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
06 апреля 2024, 09:25
Сын Михаила Круга поразил зрителей «Новой фабрики звезд», перепев Стаса Пьеху
РИА «Новости»
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Сыну шансонье Михаила Круга Александру удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой, сообщил сайт «Актуальные новости».

Еженедельно проект «Новая Фабрика звезд» показывает отчетные концерты участников. Номер сына Михаила Круга Александра в новом выпуске представлял собой совместное выступление с певцом Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша.

В первый раз композиция прозвучала в четвертой «Фабрике» в исполнении Пьехи, когда он сам был участником шоу.

В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи. Поклонники признались, что Круг-младший покорил их сердца.

Песня дуэта Пьехи и Круга заняла лидирующую позицию среди номеров прошедшего концерта. Несмотря на это Александра Круга номинировали на вылет. Судьбу артиста решат уже 7 апреля в новом выпуске шоу.

Ранее юмориста Гарика Мартиросяна отстранили на время от судейства «Новой Фабрики звезд». Причина его отсутствия на шоу кроется в родственных связях с участницей Нонной Еганян.

Концерты Музыка Телевидение
06 апреля 2024, 04:31
Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что не будет поддерживать Байдена на выборах
Global Look Press
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Голливудская звезда Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что ради единства в стране не будет поддерживать действующего президента Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом актер рассказал в ток-шоу Fox & Friends на телеканале Fox News

«Думаю, поддержка Байдена несколько лет назад была лучшим решением для меня на тот момент. <…> Сейчас я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель - объединить страну», ― заявил Джонсон.

Актер отметил образовавшийся в обществе раскол из-за травли экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Президента должны выбирать американцы, а не политтехнологи, заявил Джонсон и добавил, что оставить политику при себе.

Звезда Голливуда признал, что недоволен нынешним состоянием дел в США, но верит, что «станет лучше» и плохие времена закончатся.

Трамп ранее заявил, что Штатами управляет не Байден , а «злобные и умные» людьми в его команде. Президент смотрит на них с отсутствующим видом и кивает.

США Дональд Трамп Актеры Выборы президента США Джо Байден Выборы
06 апреля 2024, 02:39
Певица Zivert призналась в любви участнику шоу «Голос» из Туниса
РИА «Новости»
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Певица Юлия Зиверт, заменившая в новом сезоне шоу «Голос» в кресле наставника рэпера Басту, прямо на сцене призналась в симпатии к своему подопечному. Сердце Zivert похитил участник из Туниса. На это обратило внимание интернет-издание «Вокруг ТВ».

Этап поединков на Первом канале завершился, шоу пришлось покинуть участнику из Туниса Мажду Акруту. Он покорил жюри практически безупречным произношением на русском языке.

Певица Zivert пообещала, что не оставит своего подопечного за пределами проекта.

«Мы будем также вместе. Что-то делать, придумывать, творить, ладно? Я тебя очень люблю», - заявила звезда.

Участница одного из сезонов шоу «Голос» Анастасия Спиридонова ушла со сцены на концерте Ларисы Рубальской со слезами на глазах. Певица расплакалась из-за фонограммы, которую включили на песню «Транзитный пассажир».

Первый канал Русский язык Концерты Шоу Голос Песни
06 апреля 2024, 00:54
Суд взыскал с блогера Петрова 200 тысяч рублей после его слов о Водонаевой
РИА «Новости»
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Таганский районный суд Москвы потребовал 200 тысяч рублей с блогера-трансгендера* Андрея Петрова после его публикации о телеведущей Алене Водонаевой. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Судом признаны несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в Telegram-канале „Petrova“», - сказано в публикации.

Петрова обязали опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Ранее блогер в соцсетях обвинил телеведущую в «рекламе фашистской организации».

Еще в августе 2023 года Андрея Петрова признали виновным в пропаганде ЛГБТ* и дискредитации российской армии. За первое ему назначили штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию - 50 тысяч.

* ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Суд Блогеры Андрей Петров

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