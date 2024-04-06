Музыкальный критик раскрыл имя артиста, ставшего музой для Игоря Крутого

«Эти песни не стали суперхитами, но это как Фредди Меркьюри, который отошел от рок-музыки к оперному исполнению и нашел свою музу Монтсеррат Кабалье», - пояснил он.

По словам Бабичева, композитор благодаря казахскому артисту смог бросить себе новый вызов, а также поэкспериментировать в непривычном жанре.

Критик отметил, что «Димаш появился к месту», так как их сотрудничество с Крутым продлилось несколько лет.

Певец Димаш Кудайберген пропал из публичного поля после начала СВО. В 2019 году певец выпустил первый студийный альбом ID. Спустя некоторое время артист представил концертную программу ARNAU, в которую включил несколько работ Крутого.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о секрете популярности певицы Аллы Пугачевой в советские времена. По его словам, артистка получила широкую известность благодаря редким эфирам на радио и телевидении.