14 июня 2024, 18:12

«Мужчины сходили с ума». Анна Семенович рассказала о неудачной пластике груди

РИА «Новости»
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Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась неудачным опытом уменьшения груди. О хирургическом вмешательстве она рассказала в интервью на YouTube -канале Юлии Бедеров.

«В какой-то момент мужчины так сходили по мне с ума, что мне начало становиться плохо. Они не видели мою душу», - пожаловалась артистка.

Певица назвала себя женственной девушкой с мужским характером. Она призналась, что в определенный период жизни устала от своей яркой внешности, что решилась на то, чтобы уменьшить грудь.

«Она в какой-то момент заполонила сознание мужиков. Всем казалось, что грудь Семенович - это то, что они обязательно должны увидеть в своей жизни. Они просто сходили с ума. Я хотела избавиться от этой груди», - объяснила знаменитость.

Артистка уточнила, что операция оказалась неудачной. Впоследствии ей пришлось перенести еще несколько хирургических вмешательств, чтобы исправить врачебную ошибку. Из-за этого певица на полтора года отказалась от отношений с мужчинами.

На днях поклонники Семенович обвинили артистку в редактировании фото. Звезда выложила снимок в ярком платье с декольте на своей странице в социальной сети, однако подписчики с трудом узнали певицу в кадре.

Отношения Мужчины Пластические операции Шоу-бизнес
14 июня 2024, 16:43
«Это должен был быть отличный день». Анну Седакову срочно прооперировали
Global Look Press
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Певицу Анну Седакову срочно прооперировали в одной из московских клиник. Об этом артистка сообщила на свой странице в социальной сети Instagram*.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию МУЗ-ТВ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда не иду», - написала певица.

По словам Седаковой, после выписки ей потребуется достаточно длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Певица отказалась называть причину экстренной госпитализации, но допустила, что позже расскажет подробнее о произошедшем. Она попросила у поклонников поддержки, понимания и приватности.

Ранее стало известно, что в больницу попала актриса Настасья Самбурская. Она пожаловалась на ухудшение самочувствия из-за переработок.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Больницы Музыка Шоу-бизнес
14 июня 2024, 14:25
Слепакова оштрафовали на 30 тысяч рублей
Global Look Press
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Юмориста Семена Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Слепаков Семен Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

В чем конкретно заключалось нарушение, не уточняется. Суд назначил юмористу административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Слепаков* ликвидировал последний бизнес в России. Свое ИП он использовал для получения доходов от рекламы и выполнения различных контрактов.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Суд Россия Иноагенты
14 июня 2024, 11:26
Суд вернул исковое заявление Успенской к Киркорову
РИА «Новости»
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Иск певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову вернули заявителю. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Иск Любы Успенской к Филиппу Киркорову возвращен - неправильная подсудность. Перефразируя Чехова: „На деревню дедушке. От бабушки“», - прокомментировал звездный юрист.

Заявление рассматривал Басманный районный суд Москвы. Представитель Успенской указала, что порочащие артистку высказывания содержатся в интервью Киркорова для шоу «Сплетни-шейкер».

Ссора между артистами началась после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Король поп-эстрады заступился за врача, а Успенская назвала артиста «женоненавистником».

Тогда Киркоров подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская Шоу-бизнес
14 июня 2024, 10:37
Жена Канье Уэста обнажила ягодицы во время шопинга в Японии
Global Look Press
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Модель Бьянку Цензори, жену рэпера Канье Уэста, сфотографировали в откровенном боди во время шопинга в Токио. Снимки знаменитости опубликовало издание Daily Mail.

Уэст и Цензори подобрали для похода по магазинам одежду в белых тонах. Рэпер надел куртку с капюшоном и широкие брюки, а его возлюбленная - боди с высоким горлом. Модель продемонстрировала публике свои подтянутые ноги и круглые ягодицы, завершив образ белыми резиновыми тапочками.

Поклонники пары в соцсетях пошутили, что рэпер наконец подберет для своей жены одежду, в которой она не будет выглядеть слишком вульгарно. Например, в конце мая модель засняли на улицах Лос-Анджелеса без штанов. На ней были капроновые колготки и топ телесного цвета.

Ранее бывшая ассистентка Уэста Лорен Пишотта обвинила артиста в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. По ее словам, музыкант отправлял ей непристойные сообщения и видео сексуального характера.

Одежда Модели Япония Канье Уэст Шоу-бизнес

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