«Мужчину невозможно взять на поводочек». Овсянникова — о разводе Алсу
Блогер Анастасия Решетова не уводила мужа у Алсу. Об этом певица Марго Овсянникова заявила в интервью Telegram-каналу Rocket Mag
«Мужчину невозможно взять на поводочек и увести, он сам принимает решение», - прокомментировала артистка развод Алсу.
По ее мнению, в разрушении отношений всегда виноваты обе стороны. Кроме того, она не видит ничего странного в том, что люди расходятся.
«Это ни в коем случае не конец. Я по этому поводу вообще не переживаю», - подытожила она.
Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала Алсу, которая находится в процессе развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она пожелала артистке справиться с расставанием и осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.