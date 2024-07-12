12 июля 2024, 01:57

«Мужчину невозможно взять на поводочек». Овсянникова — о разводе Алсу

РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Решетова не уводила мужа у Алсу. Об этом певица Марго Овсянникова заявила в интервью Telegram-каналу Rocket Mag

«Мужчину невозможно взять на поводочек и увести, он сам принимает решение», - прокомментировала артистка развод Алсу.

По ее мнению, в разрушении отношений всегда виноваты обе стороны. Кроме того, она не видит ничего странного в том, что люди расходятся.

«Это ни в коем случае не конец. Я по этому поводу вообще не переживаю», - подытожила она.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала Алсу, которая находится в процессе развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она пожелала артистке справиться с расставанием и осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.

Россия Громкие разводы
12 июля 2024, 02:18
Шаляпин предсказал, что ждет Алсу на личном фронте после развода
РИА «Новости»
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Певец Прохор Шаляпин заявил, что многие мужчины готовы начать отношения с вокалисткой Алсу после ее развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом он сказал в беседе с журналом Voice.

«Я думаю, что к Алсу с ее внешностью и культурой, выстроится очередь из женихов. И не фитнес-тренеров, а достойных мужчин из высших кругов общества», - отметил исполнитель.

При этом певица сейчас переживает трудный момент, считает Шаляпин. Она не сможет быстро переключиться на другого мужчину.

Также певец высказал свое мнение по поводу развода пары. Он призвал не обсуждать личную жизнь знаменитостей, потому что они сами разберутся в своих проблемах.

«Алсу и Ян должны сами со всем разбираться, свой нос туда совать некрасиво, поэтому я желаю счастья обоим и придерживаюсь нейтралитета», - сказал Шаляпин.

До этого телеведущая и блогер Виктория Боня публично поддержала Алсу. Она пожелала исполнительнице справиться с этой ситуацией и отметила, что все события в жизни происходят только во благо.

Алсу Громкие разводы Прохор Шаляпин
12 июля 2024, 01:55
«Опухоль». Мэттью Макконахи напугал поклонников жутким фото лица
РИА «Новости»
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Американского актера Мэттью Макконахи покусала пчела. Фото с последствиями неприятной встречи с насекомым он опубликовал в Instagram*.

На кадрах видно, что пчела укусила мужчину в лицо. В области его глаза образовалась большая шишка. При этом артист отнесся к ситуации оптимистично, поэтому широко улыбнулся перед камерой.

«Опухоль от пчелы», - подписал фотографию знаменитость.

Чем именно артист разозлил насекомое - неизвестно. Поклонники в комментариях выразили беспокойство по поводу его состояния.

Ранее тракторист-машинист в Нижегородской области умер из-за укуса шершня. Происшествие случилось 10 июля. Мужчина работал на поле, когда насекомое напало на него. После укуса он потерял сознание, а потом скончался.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Актеры
11 июля 2024, 18:53
Умерла звезда «Сияния» Шелли Дюваль
Global Look Press
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Не стало американской актрисы Шелли Дюваль, известной по картине «Сияние». Ей было 75 лет, сообщили журналисты The Hollywood Reporter.

По данным издания, артистка скончалась во сне в своем доме в Бланко, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения диабета.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», - процитировали авторы статьи ее партнера Дэна Гилроя.

Дюваль стала популярной после выхода фильма «Сияние». В нем она исполнила роль Венди Торранс - жены главного героя Стенли Кубрика. Спустя какое-то время его обвинили в психологическом насилии над артисткой. Ей приходилось плакать по 12 часов на съемках, чтобы добиться удачных кадров. Все это негативно отразилось на ее здоровье.

Болезни Кино Актеры Диабет
11 июля 2024, 18:45
Стало известно, кому достался Дом моды Зайцева после смерти сына модельера
Global Look Press
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Должность руководителя Модного дома Зайцева займет супруга его покойного сына Екатерина Ромашкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Сейчас Ромашкина числится на посту как временно исполняющая обязанности генерального директора. До этого ходили слухи, что управление Модным домом возьмет на себя дочь Егора Зайцева от первого брака Маруся.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в Подмосковье в соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково.

Егор Зайцев умер 19 июня на 65-м году жизни от рака. Его похоронили рядом с отцом.

Мода Бизнес Вячеслав Зайцев

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