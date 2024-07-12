«Мужчина „не при делах?“» Ханга заступилась за Решетову после развода Алсу

По словам Ханги, переложить ответственность на чужую женщину всегда проще, чем признаться супруге в измене.

«А кто вообще в подобных случаях виноват в распаде семьи и почему всегда осуждают любовницу, а мужчина „не при делах“?» - озадачилась телеведущая.

Она отметила, что винить нужно мужчину, который увлекся другой женщиной. Ханга недоумевает, почему любовницу должны волновать чужие дети и благополучие чьей-то семьи.

«Она никаких „клятв“, в отличие от семейного мужчины, не давала, в любви не признавалась и ответственности за семью не несла», - добавила Ханга.

Накануне Решетова поделилась в Сети фотографией с отдыха в Турции. Однако подписчики вместо комплиментов под постом оставили множество гневных комментариев из-за ситуации с Алсу.