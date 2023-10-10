Муж Веры из «Ворониных» оказался в больнице после свидания с женой
Танцор Андрей Карпов угодил в больницу через сутки после свидания с супругой Екатериной Волковой у дантиста. Об этом сама актриса сообщила в социальных сетях. Мужчина разбил подбородок, в результате чего ему пришлось накладывать швы.
Как объяснила Волкова, ее мужу сделали полное обследование ротовой полости и удалили зуб мудрости. При процедуре стоматологи вкололи Карпову анестезию. На следующее утро у него закружилась голова, но танцор проигнорировал недомогание.
Волкова отметила, что они с мужем не учли того факта, что удаление зуба было вечером. Наркоз держался и по приезде Карпов сразу же лег спать. На утро у танцора началось головокружение, на которое он не стал обращать внимание.
«Как итог - обморок, разбитый подбородок, поездка в больницу, наложение швов», - поделилась Волкова.
Довезти Карпова до больницы помогла ее соседка. По словам Волковой, они с мужем часто ходят на свидания по воскресеньям.