15 апреля 2024, 11:53

Муж блогера Лерчек подал иск о разделе имущества на 1,1 млрд рублей

РИА «Новости»
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Супруги Валерия и Артем Чекалины начали делить совместно нажитое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дату и время рассмотрения дела пока не назначили. Иск рассмотрит Симоновский районный суд Москвы.

По данным Telegram-канала Shot , пара разделит имущество, которое включает машину марки Bentley Continental GT 2021 года. Ее стоимость составила около 30 миллионов рублей.

Журналисты уточнили, что общая сумма иска супруга к блогерше доходит до 1,1 миллиарда рублей.

Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, обратилась в суд с требованием о разводе с супругом спустя две недели, как следствие прекратило последнее уголовное дело против семьи. Недавно блогер призналась в соцсетях, что решение о разводе стало самым сложным в ее жизни.

Суд Блогеры
15 апреля 2024, 13:12
Наталья Орейро уехала из России после съемок в фильме
Global Look Press
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Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро покинула Россию. Она закончила работу в картине «Письмо к Деду Морозу» в Московской области, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, последние сцены ленты с Орейро снимали в усадьбе Ивановское в Подольске. Примерно на месяц территорию усадьбы огородили и не пускали туда посетителей.

Участники съемочной группы рассказали журналистам, что после теракта 22 марта график работы скорректировали. Продолжительность смен увеличили, а сами съемки завершили раньше срока. Орейро отменила поездки по России и в своих социальных сетях выразила поддержку всем пострадавшим от теракта.

Актриса приехала в Москву 18 марта из Санкт-Петербурга, куда она ранее прибыла из Уругвая. Она исполнила эпизодическую роль в фильме , где на Новый год исполняется желание главного героя. Партнерами артистки по съемочной площадке стали Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Орейро также удалось побывать в Карелии.

Кино Актеры Наталия Орейро
15 апреля 2024, 12:43
Разина заявила о желании воссоединить группу «Мираж»
Global Look Press
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Бывшие солистки группы «Мираж» должны объединиться и возродить коллектив. Таким мнением поделилась певица Светлана Разина в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ.

«Мне бы хотелось, чтобы „Мираж“ воссоединился. Пусть объединяются эти солистки: Гулькина и Суханкина. Пусть они уже помирятся», - сказала она.

По словам Разиной, не справедливо, что у Маргариты и Натальи нет прав на исполнение песен коллектива.

«Это против всякой логики», - отметила артистка.

Группа «Мираж» вновь стала популярной после выхода сериала «Слово пацана», саундреками к которому стали старые хиты коллектива.

При этом, Разина призналась, что сам сериал не смотрела, так как боится агрессивных фильмов.

Ранее актер Никита Кологривый заявил, что некоторые коллеги получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно. По его словам, артисты попали на съемочную площадку без кастинга.

Сериалы Концерты Музыка
15 апреля 2024, 12:11
«Потому что богатые». Кологривый — о получении ролей в «Слове пацана» без кастинга
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Некоторые актеры получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно. Таким мнением артист Никита Кологривый поделился в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией на YouTube.

По словам актера, он прошел большой кастинг, чтобы исполнить роль Кащея в «Слове пацана» в отличие от Ивана Янковского.

«А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» - сказал актер.

Кологривый предположил, что Иван Янковский не сможет «переплюнуть» своего знаменитого деда Олега Янковского. При этом артист хорошо относится к коллеге «как к другу».

Звезда «Слова пацана» также отметил, что многие вещи в сериале его не устраивают, включая существование многих артистов. Отвечая на вопрос журналистки, почему тогда они оказались в этом фильме, Кологривый подчеркнул: «Потому что многие богатые».

Ранее актер Алексей Панин* рассказал о попытке своей 16-летней дочери Анны попасть в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, девочка не прошла кастинг.

* Признан иноагентом на территории России.

Сериалы Кино Актеры
15 апреля 2024, 12:07
Лолита вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару
РИА «Новости»
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На майских праздниках певица Лолита вновь начнет выступать на корпоративах. Концерты будут стоить дороже, сообщил Telegram-канал Mash.

Стоимость выступления артистки увеличится: теперь она составит пять миллионов рублей вместо четырех. За организацию технического райдера придется доплатить еще полмиллиона.

По данным канала, Лолита готова выступать как в городе, так и за его пределами, при условии наличия необходимой аппаратуры, сцены и официального приглашения. Организаторы уточнили, что артистка готова даже вместе со зрителями есть шашлык. Однако петь под гитару Лолита не согласна.

Недавно артистка подчеркнула, что ее команда уже два с половиной месяца остается без заработной платы в связи с отменой ее концертов после голой вечеринки. Однако, несмотря на это, никто из ее коллектива не собирается увольняться.

Концерты Лолита Милявская Шоу-бизнес

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