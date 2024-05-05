05 мая 2024, 02:31

«Мучительная боль». Певец Андрей Губин пожаловался на проблемы со здоровьем

Unsplash
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Поп-звезда 1990-х годов Андрей Губин заявил, что страдает левосторонней прозопалгией лица, а его сердце бьется с перебоями. Об этом сам певец рассказал в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, он часто ходит в медицинской маске и привык к мучительной боли в теле.

«Каждый день у меня сердце бьется с перебоями. <…> Ну, пока не умираю. Мне сказали развивать сердце, я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Я проверился - кровь, сказали, хорошая», - подчеркнул он.

Ранне Губин пожаловался на то, что из-за недуга он сильно изменился и потерял зубы.

«Написали, что прячет за маской выпавшие зубы. Кстати, один выпал. Знаете, когда? На Крещение в этом году», - рассказал артист.

Накануне 50-летия артист прошел медицинское обследование - его результат удивил и певца, и его поклонников. Все анализы оказались в норме. Но Губин не поверил врачам и настаивает на том, что из-за своей болезни боится стать отцом, хотя очень этого бы хотел.

Ранее Губин назвал себя «поврежденным человеком», сказал, что не стесняется этого, хотя и выглядит, по его мнению, очень плохо.

Болезни Врачи Музыка
05 мая 2024, 00:15
«Очень неординарный». Киркоров назвал своего преемника на сцене
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал, кто может стать его преемником. Своими предположениями вокалист поделился в выпуске шоу «Сплетни-шейкер» на телеканале Муз-ТВ.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту <…> Очень неординарный, сложный Дима Билан», - заявил артист.

При этом еще несколько лет назад Киркоров также называл Лазарева своим преемником по эстраде.

Филипп Киркоров 30 апреля отметил свое 57-летие. Вместе с ним на празднике были артисты Александр Буйнов, Люся Чеботина, Ольга Бузова, рэпер Дава и другие. Музыкант удивил друзей необычным тостом, в котором признался, что 30 лет назад скончалась его мать Виктория.

Как рассказала продюсер Яна Рудковская, которая тоже присутствовала на мероприятии, праздник прошел в доме у Киркорова. В компании шутили про не ту дверь и вспоминали долгие годы дружбы.

Филипп Киркоров Музыка Сергей Лазарев
04 мая 2024, 16:29
«Счастлива в своем иллюзорном мире». Кудрявцева — о Волочковой
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Телеведущая Лера Кудрявцева переживает за судьбу бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой. В своем Telegram-канале она призналась, что искренне хотела помочь танцовщице.

«Зря, все зря. Всегда проще стоять в сторонке в белом пальто. А мне жаль, мне не все равно. Я тот спасатель, которой всех жаль», - написала Кудрявцева.

По ее словам, она публично заговорила об алкоголизме балерины не для того, чтобы вызвать конфликт. Телеведущая утверждает, что таким образом хотела помочь подруге. Позже Кудрявцева поняла, что ее попытки не принесут результаты.

«Помочь можно, если только человек сам этого захочет. Иначе - никак! Она счастлива в своем иллюзорном мире. Ну, а мы, что мы… Челядь и завистники, будем дальше продолжать наблюдать, как пропадает одна из некогда красивейших женщин нашей страны», - заключила Кудрявцева.

Балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на предложенную телеведущей помощь. Она порекомендовала Кудрявцевой жить своей жизнью и спасаться самой.

Лера Кудрявцева Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
04 мая 2024, 16:07
ФНС нашла новые миллионные долги у Лерчик
РИА «Новости»
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Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчик, вновь оказалась в долгах перед налоговой службой России. На этот раз она не оплатила около 20 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, представители ФНС направили Лерчик письмо с предупреждением о возможной блокировке ее счета и запретом на выезд за рубеж.

Однако, как уточнили журналисты, Чекалина уже находится на отдыхе с семьей, включая супруга, в Дубае. Бракоразводный процесс Чекалиных пока на паузе, так как блогерам дали время на примирение - до 11 июня.

Адвокат Чекалиных пояснил Shot, что о новом долге они еще не знают. ФНС до сих пор проверяет семью, и, вероятно, выявила неоплаченные суммы. В итоге размер долга составил 19,9 миллиона рублей.

Валерия Чекалина также столкнулась с проблемами в своем бизнесе. Доходы блогера ушли в минус на 176 миллионов рублей.

Налоги Блогеры
04 мая 2024, 15:37
«Я вторая после Путина». Бузова задумалась о возможной политической карьере
Global Look Press
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Во время конференции по инфобизнесу Instadium певица Ольга Бузова рассказала, что задумывается о политической карьере. Она призналась, что ее устраивает быть «второй после президента России Владимира Путина», сообщил Starhit.

«В моей песне, которую написал Баста, поется: „Я вторая после Путина“. Меня пока это устраивает! У меня вот пел Баста на бэках, а у вас?» - отметила артистка, отвечая на вопрос, не метит ли она в президентское кресло.

Артистка уточнила, что пока не думала об этом, указав на отсутствие планов участвовать в выборах.

При этом Бузова допускает возможность построения политической карьеры. У нее есть желание поработать в сфере помощи молодежи, так как многие люди берут с нее пример. По словам певицы, ее работоспособность и трудолюбие мотивируют даже взрослых.

На той же конференции Ольга Бузова исполнила хит Фредди Меркьюри The Show Must Go On. После этого выступления актер Стас Садальский заявил, что ее карьера закончилась.

Ольга Бузова Молодежь Бизнес Владимир Путин Шоу-бизнес

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