«Мучили боли». Елена Воробей рассказала о сложной операции дочери

Юмористка Елена Воробей рассказала о сложной операции на позвоночнике, которую ее дочери Соне сделали в Германии. Личной историей она поделилась в шоу « Секрет на миллион».

По словам артистки, у Сони с детства был сколиоз третьей степени. Но тогда врачи никак его особенно не лечили, лишь посоветовали носить корсет и заниматься плаванием. Но потом дочь Елены Воробей начали мучать боли в спине, и в 2018 году семья решилась на хирургическое вмешательство.

Операцию делали в Мюнхене, она длилась шесть часов. Девушке в позвоночник вставили 20 шурупов и две спицы. Лечение стоило более 50 тысяч евро.

В прошлом году Елена Воробей рассказала, что у молодости у нее были романтические отношения с Евгением Петросяном. Артистка призналась, что целовалась с юмористом.

В ноябре Елена Воробей рассказала, что похудела на 13 килограммов под наблюдением диетолога.