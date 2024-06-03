Мучали головные боли. Выяснились детали последнего публичного появления Заворотнюк в Москве

По ее словам, Заворотнюк приехала на одну из церемоний и выглядела роскошно. Тем не менее артистка пожаловалась на невыносимую головную боль. Присутствовавшие предположили, что такое состояние связано с переменой погоды и предложили звезде выпить рюмку алкоголя для расширения сосудов.

«Она, собравшись с силами, вышла на сцену и отвела премию. Никто из зрителей даже и не заподозрил, как Насте в этот вечер непросто, что она мучается от головной боли», - поделилась Исаева.

Она добавила, что Заворотнюк в то время не догадывалась о страшном диагнозе, который ей поставят врачи.

После церемонии в Москве актриса отправилась в Армению с телеведущей Анфисой Чеховой , где головные боли не прекратились. Она сделала МРТ и только тогда узнала страшную новость о болезни.

«Мы все были уверены, что она поправится. Часто спрашивали друг у друга о ее самочувствии. Все говорили, что дела идут с переменным успехом», - добавила пиар-директор.

Она также отметила супруга артистки, фигуриста Петра Чернышева, который был рядом с Заворотнюк и полностью погрузился в процесс лечения. Исаева назвала его самым безупречным и показательным примером для всех мужчин.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая от рака мозга, который диагностировали ей в 2019 году. Прощание состоялось в Покровском монастыре в Москве.

Звездный пиар-директор Анна Исаева стала свидетельницей последнего появления актрисы Анастасии Заворотнюк на публике в Москве. Она рассказала изданию «МК» , что в тот момент артистка страдала от сильной головной боли.