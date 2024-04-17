Муцениеце отреагировала на слова Кологривого, рассекретившего их роман

Кологривый подтвердил информацию о своих романтических чувствах к Муцениецев в недавнем интервью. Актер уточнил, что их связь была кратковременной.

На вопросы об отношениях с коллегой актриса отреагировала коротко.

«Я просто передаю Никите привет», - сказала она.

Звезда сериала «Слово пацана» признался, что не был готов к браку, поэтому изменял жене и даже закрутил роман с бывшей супругой Павла Прилучного. Актер также отметил, что рассказал супруге о своих изменах. Пара рассталась и теперь живет порознь, но пока не оформила официальный развод.