«Можно объяснить словами». Трофимов раскритиковал Лепса из-за поведения на концерте

Заслуженный артист России Сергей Трофимов заявил, что конфликты со зрителями нужно решать устно, не распуская рук. Таким мнением он поделился с «Абзацем» , комментируя скандал с певцом Григорием Лепсом на концерте в Костроме.

«Все зависит от культуры исполнителя. Зачем у девушки из рук что-то выбивать? У нас для разрешения конфликтов существует речь, которой мы отличаемся от бабуинов, все можно объяснить словами. Но ее я тоже не поддерживаю. Зачем лезть к артисту вот так внаглую? Он же ее попросил этого не делать», - сказал Трофимов.

Он добавил, что в этой ситуации ни одна из сторон конфликта не достойна его поддержки.

Накануне соцсети облетело видео с концерта Григория Лепса в Костроме. Зрители запечатлели артиста, когда тот выбил из рук поклонницы смартфон. Певца разозлило, что девушка слишком близко к нему поднесла гаджет и снимала выступление. Он просил убрать телефон, но фанатка продолжила снимать.