«Можете выдыхать». Самбурская показала хейтерам возлюбленного

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», - подписала она.

На кадрах видно только профиль мужчины с бородой, который нежно прислонился к певице, когда та сделала совместное селфи. Ни имени, ни род деятельности своего возлюбленного Самбурская раскрывать не стала.

Ранее актриса выложила в соцсети видео, в комментариях под которым пользователи задали вопросы, связанные с одиночеством певицы.

«Почему такая женщина до сих пор одна?», - спросили фанаты.

Самбурская резко отреагировала на такой интерес к ее личной жизни, но ответила, что состоит в отношениях, используя нецензурные слова. По словам артистки, она просто не афишировала новый роман и послала матом слишком любопытных пользователей.

Недавно Самбурская оказалась на больничной койке. Находясь под капельницей, она рассказала подписчикам, что ее здоровье подкосили переработки.

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