«Мозг отключается». Арзамасова рассказала о странностях во время второй беременности

Звезда сериала «Папины дочки» призналась, что заметила за собой повышенный аппетит. Кроме того, она удивила коллег необычными вкусовыми пристрастиями.

«Я на съемочной площадке, обед у меня был такой: съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала: „Что это за обед такой?“ - и съела куриный суп. Потом спагетти (макароны с маслом), потом еще немного огурцов и яблочко», - рассказала Арзамасова.

Артистка заметила, что во время первой беременности чувствовала себя совершенно по-другому.

«Бывает, мозг отключается, и ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир. Мне так захотелось слойку с сыром, вот такую холодную, которая лежала где-то в магазине дней пять», - поделилась актриса.

Вместе с Ильей Авербухом она воспитывает двухлетнего сына Льва. Второй ребенок появится на свет летом. Пол малыша родители пока держат в секрете.

Арзамасова заявила, что не планирует уходить в декрет и намерена продолжать сниматься даже на больших сроках беременности.

В марте ее поклонники заподозрили, что актриса снова беременна. На одном из кадров с празднования ее дня рождения внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот именинницы.