«Моя отдушина». МакSим рассказала, кто вдохновил ее на открытие школы искусств

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Личность на первом месте МакSим заявила, что ее школа искусств изначально задумывалась отличной от других. В ней важна атмосфера.

«Каждого педагога, каждого руководителя выбирала лично. Много общались. Мне важно отношение личное к каждому ребенку, к каждой маленькой личности», - заявила собеседница Гурьяновой.

Руководитель школы отметила, что педагоги и ученики создают «общую картину», в которой объединяются танцы, вокал, актерское мастерство и ораторское искусство.

«Это такие части, которые в первую очередь направляют творческого человека, дают ему уверенность», - заявила МакSим.

Певица отметила, что задумывала сделать школу доступной для многих. Поэтому дислокация - не в элитном центре Москвы. В планах - открыть филиалы в столице, Санкт-Петербурге и Казани.

«Это не бизнес, это моя отдушина», - призналась МакSим.

Певица рассказала, что отказалась от бурной концертной деятельности из-за состояния здоровья. Перенесенный в 2021 году ковид не прошел бесследно.

Мечта по наследству МакSим рассказала, как в детстве наблюдала за мамой, как она занимается с детьми. Мать любила их, а дети любили ее.

«Наверное, это где-то в подкорке отложилось, может быть, по наследству передалось. Я хотела открыть музыкальную школу. Много лет», - призналась певица.

Исполнительница отметила, что мечта отошла на задний план за повседневной суетой, как «позабытая детская игрушка». Позже она вспомнила свою давнюю мечту - заниматься с детьми, развивать их в музыкальном плане, развивать ритмику и осваивать различные инструменты.