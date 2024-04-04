04 апреля 2024, 22:39

«Моя мечта сбылась». Леонтьев рассказал, чем планирует заниматься на пенсии

РИА «Новости»
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Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и «лежать на диване». Об этом сообщил «Пятый канал».

«Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване. <…> Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», - подчеркнул артист после прилета из Майами в Москву в день своего 75-летнего юбилея.

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения об уходе со сцены Валерия Леонтьева. Он выразил уверенность, что артист обязательно вернется к выступлениям перед поклонниками. По его мнению, Леонтьев находится в прекрасной форме и является «мастером экстра класса».

Ранее певец Лев Лещенко также заявил, что задумался о завершении карьеры. Артист признался, что сольные концерты стали даваться ему с трудом.

Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и «лежать на диване». Об этом сообщил «Пятый канал ».

Отдых Концерты Музыка
04 апреля 2024, 19:49
Похорошевшую Дану Борисову заметили на премьере фильма «Золото Умальты»
РИА «Новости»
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Дана Борисова заметно похорошела, перестав худеть. Ее вместе с дочерью Полиной заметили на премьере фильма «Золото Умальты», сообщил телеканал «Муз-ТВ».

Журналисты уточнили, что на мероприятии многие отметили сияющий внешний вид телеведущей и ее дочери. По всей видимости, обе перестали заниматься похудением, используя сомнительные методы.

«Муз-ТВ» напомнил, что недавно 47-летняя телеведущая активно худела. Она разместила снимок с изъянами на теле после липосакции. Позже Борисова рассказала о своем опыте похудения на модных уколах для диабетиков. При этом артистка опробовала их и на 16-летней дочери. По словам девочки, у нее появились ужасные побочные эффекты от препарата.

Телеведущая подверглась жесткой критике со стороны общественности за такие эксперименты над ребенком.

Ранее телеведущая Дана Борисова попала в больницу. Она рассказала медикам, что ее беспокоит сухость во рту, головокружение, тошнота и низкое давление.

Диеты Дана Борисова Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 19:08
Сябитова призналась в любви к корейским дорамам
Global Look Press
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Телеведущая Роза Сябитова поделилась предпочтениями в кино. Оказалось, что знаменитая сваха любит не российские сериалы, а корейские дорамы. Об этом она сообщила в специальном выпуске шоу «Алена, блин!» для соцсети «ВКонтакте».

Сябитова сообщила, что особенно любит южнокорейские сериалы, а вот русские не смотрит, хотя иногда сама снимается в них.

«Я обожаю! Почему ужасы? Там есть исторические. Да там вся психология!» - поделилась она.

Во время шоу, ведущая программы Алена Жигалова предложила Сябитовой поучаствовать в игре. Телеведущей нужно было выбрать из трех мужчин: кого бы она взяла замуж, с кем провела бы ночь и от кого бы избавилась. Среди претендентов оказались актеры Иван Янковский, Никита Кологривый и Глеб Калюжный, однако Сябитова призналась, что не знакома ни с одним из них.

Девушкам знаменитая сваха порекомендовала одновременно общаться с тремя женихами , чтобы быстрее выйти замуж. При этом телеведущая отметила, что нельзя знакомиться с мужчиной, чтобы просто скоротать время до появления нормального партнера.

Сериалы Психология
04 апреля 2024, 18:53
Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце ради роли в кино
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Лидер группы «Хлеб», блогер Денис Кукояка и актриса Агата Муцениеце вместе участвовали в съемках сериала «Гражданский брак». Музыкант рассказал в YouTube-шоу «Я себя знаю» о свидании с артисткой.

По сюжету герои Кукояка и Муцениеце - страстные любовники. Готовясь к ролям, они предварительно встречались.

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Мы заземлялись, в глаза друг другу долго смотрели», - отметил он.

По словам блогера, его супруга Лена знала о репетициях вне съемочной площадке, она отнеслась к этому с пониманием.

Кукояка уточнил, что Муцениеце научила его демонстрации искреннего поцелуя в сериале, после которого зрители верят, что у героем настоящие чувства.

«А потом мы с ней на площадке целовались. Для неактера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. „А до свидания сказать?“ Мы только что целовались», - удивился он.

Ранее Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИК во время поступления. Она пояснила, что исполнила малоизвестную композицию на грузинском языке.

Кино Блогеры Актеры
04 апреля 2024, 18:38
Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского
Global Look Press
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Режиссер Федор Бондарчук рассказал, почему побаивается актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Он поделился впечатлениями от работы с ним во время встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» в павильоне «Россия» на ВДНХ, сообщило издание «АиФ».

Выяснилось, что юные актеры испытывали особую трепетность и нервозность из-за работы с Хабенским, видя в нем непревзойденного мастера своего дела. Бондарчук согласился с ними и поделился личным опытом взаимодействия с Хабенским.

«Константин Юрьевич - это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь», - заявил продюсер.

Он рассказал о том, как они снимали фильм «В движении». Бондарчук был продюсером, Филипп Янковский - режиссером, а Хабенский играл главную роль. В одной из сцен Бондарчук и Хабенский должны были бороться, и вдруг в актере стала заметна мощная сила.

«И вот мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского!» - поделился Бондарчук.

Этот опыт произвел на молодого Бондарчука сильное впечатление и снизил градус его самоуверенности.

«И тогда я ему это сказал: „Кость, я был высокомерен. Спасибо тебе за партнерство“. И это был щелчок мне по носу в самом начале моей карьеры», - отметил он.

Сам Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

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