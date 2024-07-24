24 июля 2024, 01:51

«Мой спасательный круг». Романа Костомарова заметили на отдыхе в Сочи с семьей

РИА «Новости»
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Фигурист Роман Костомаров в соцсети опубликовал трогательное фото, на котором он с семьей отдыхает в Сочи. В курортной столице проходят показы нового ледового шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» с участием спортсмена и его супруги Оксаны Домниной.

Олимпийский чемпион выложил кадр, на котором он вместе с женой и детьми плавает на надувном круге в море.

«Мой спасательный круг. Мои любимки», - подписал пост знаменитый фигурист.

Шоу «Вместе и навсегда» стартовало в Сочи 12 июля и продлится до 11 августа.

Режиссер Сарик Андреасян решил снять художественный фильм о жизни и карьере Костомарова, который в результате заболевания потерял обе ноги и кисти рук. Фигурист назвал эту картину мотивирующей.

Спортсмены Дети Семья Сочи Роман Костомаров
24 июля 2024, 00:30
Киркоров вместе со съемочной группой выбрался из каньона в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров сообщил в соцсетях, что благополучно выбрался из каньона в Краснодарском крае. Исполнитель хитов застрял в горах из-за проливных дождей.

Киркоров написал, что вместе со съемочной группой фильма «Братья» покинул каньон и добрался до отеля в Сочи.

Ранее певец рассказал, что застрял в горах. Протекающая рядом с местом съемок река поднялась до уровня 10 метров.

Утром 23 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей и подъема уровня воды в местных реках. Также метеорологи прогнозировали усиление ветра до 18 метров в секунду. Горожанам и гостям курорта рекомендовали отменить отдых у воды и в горной местности.

Филипп Киркоров Сочи Фильмы Краснодарский край Реки
23 июля 2024, 23:31
Виновника убийства Талькова выявили по фрагменту окровавленной рубашки
РИА «Новости»
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Вырезы с окровавленной рубашки концертного директора Валерия Шляфмана помогли доказать его виновность в убийстве Игоря Талькова в 1991 году. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве сообщили, что следователи допросили более 50 свидетелей по всей стране, в том числе российские исполнители, присутствовавшие на том концерте, персонал «Юбилейного» и сотрудников милиции, прибывших на происшествие.

«Также проведены допросы специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве», - указали в Следственном комитете.

Петроградский районный суд рассмотрел дело заочно из-за невозможности участия обвиняемого в процессе. Шляфман после убийства певца скрылся в Израиле.

Санкт-Петербург Убийства Концерты СК РФ
23 июля 2024, 04:35
Успенскую обязали опровергнуть слова о Киркорове и выплатить компенсацию в 280 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Певицу Любовь Успенскую обязали выплатить по иску Филиппа Киркорова почти 280 тысяч рублей и опубликовать опровержение своих высказываний в его адрес. Такое постановление вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу», - говорится в вердикте суда.

Успенская обязана выплатить моральную компенсацию поп-королю в размере 70 тысяч рублей, остальные средства пойдут на оплату адвокатов, госпошлины и почтовых расходов. Платформы «Дзен» и «ВКонтакте» суд обязал удалить видеоматериалы.

Ранее правозащитник Киркорова рассказал, что Успенская не захотела идти на мировую и приносить извинения, за что и поплатилась.

Суд ВКонтакте Филипп Киркоров Интервью Любовь Успенская
23 июля 2024, 03:45
Топ исторических красоток. Составили рейтинг самых красивых актрис за все время
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Одними из наиболее привлекательных актрис признали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли. Список самых обаятельных звезд составил портал  ListChallenges.

Последнюю строчку списка заняла Сальма Хайек. Актриса начала свою карьеру в Мехико, а в 1991-м переехала в США. Впервые зрители увидели ее в «Отчаянном», однако больше всего звезда прославилась благодаря главной роли в фильме «Фрида».

После Хайек в перечне оказалась актриса Кэтрин Зета-Джонс. Она еще с детства решила, что будет сниматься в кино. Актриса стала известной после роли в фильме «Маска Зорро». Также знаменитость получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле «Чикаго».

Тройку лидеров открыла Анджелина Джоли. Она, как и Зета-Джонс, получила «Оскар», а также стала обладательницей трех премий «Золотой глобус» и двух премий Гильдии киноактеров США. Один из самых знаменитых фильмов с Джоли - это «Мистер и миссис Смит».

На втором месте расположилась легендарная актриса Мэрилин Монро. Сначала она стала секс-символом 60-х, а потом о блондинке узнал весь мир. Больше всего популярности ей принесли две комедии «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок».

Первое место в списке самых-самых заняла Моника Беллуччи. Актриса родилась в Италии и в юности хотела стать юристом. Однако в 16 лет звезда начала карьеру модели, а потом подалась в актрисы. В 1996 году вышел фильм «Квартира» и принес Беллуччи феноменальный успех.

Одними из наиболее привлекательных актрис признали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли. Список самых обаятельных звезд составил портал ListChallenges.

Рейтинги Актеры Анджелина Джоли

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