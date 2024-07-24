«Мой спасательный круг». Романа Костомарова заметили на отдыхе в Сочи с семьей

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Олимпийский чемпион выложил кадр, на котором он вместе с женой и детьми плавает на надувном круге в море.

«Мой спасательный круг. Мои любимки», - подписал пост знаменитый фигурист.

Шоу «Вместе и навсегда» стартовало в Сочи 12 июля и продлится до 11 августа.

Режиссер Сарик Андреасян решил снять художественный фильм о жизни и карьере Костомарова, который в результате заболевания потерял обе ноги и кисти рук. Фигурист назвал эту картину мотивирующей.