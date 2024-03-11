«Мой путь уже закончен». Егор Крид объявил об уходе из проекта «Голос. Дети»

«Я думаю, ребят, мой путь на „Голосе“ уже закончен. Если быть честным, наверное, объективным, то мой путь на проекте подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», - заявил он.

Когда артист пришел в «Голос», его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место в проекте. Уже на следующий год Аделия Загребина стала победительницей.

В 10 сезоне участница Милана Пономаренко команды Крида в финале заняла второе место. В последнем «специальном» сезоне «Голос. Уже не дети» команда Крида вновь одержала победу. А победила в финале Вероника Сыромля.

Ранее Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС. Он добился разблокировки его аккаунта на сервисе Twitch. Его забанили в 2023 году за рекламу онлайн-казино.