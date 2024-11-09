Москвичкам предложили бесплатное ЭКО спермой Дурова

В комментарии изданию он заявил, что «раз на сайте написано, значит, так и есть». По словам Яковенко, биоматериал Дурова попал в распоряжение клиники благодаря стечению обстоятельств.

«Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Он предложил стать донором спермы», - уточнил собеседник издания.

На сайте московской клиники указали, что процедуру ЭКО можно пройти бесплатно, так как расходы на ее проведение Дуров взял на себя. Также уточняется, что количество мест ограничено.

Предприниматель Павел Дуров в июле признался, что у него есть более 100 биологических детей.

Он рассказал, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы.