27 декабря 2023, 09:08

Московский суд счел «голую» вечеринку Ивлеевой пропагандой ЛГБТ

РИА «Новости»
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Вечеринка в ночном клубе «Мутабор» пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом заявил Лефортовский суд Москвы в решении по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), сообщило РИА «Новости».

На вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, ввели «почти голый» дресс-код. Рэпер Vacio принял участие в мероприятии, после чего принес публичные извинения. Его обвинили в том, что он нарушал общественный порядок, нецензурно бранился и распространял в Telegram-каналах публикации с пропагандой ЛГБТ*.

«Двадцать первого декабря гражданин участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе „Мутабор“, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», - отметили в суде.

Рэпера признали виновным по статьям «Мелкое хулиганство» и «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Суд назначил ему административный арест на 15 суток и штраф в 200 тысяч рублей.

«Голую» вечеринку посетили многие звезды российской эстрады. После скандала с блогершей Ивлеевой расторгли договоры МТС и банк «Тинькофф». За участие в мероприятии публично извинились певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак. Некоторые артисты пожаловались, что их концерты стали отменять из-за скандальной вечеринки.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Штрафы Суд ЛГБТ Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 10:18
Коллективный иск к Ивлеевой зарегистрировали в суде
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Группа из 22 человек подала коллективный иск о компенсации морального вреда за вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Они потребовали один миллиард рублей, сообщило РИА «Новости».

Коллективный иск зарегистрировал Хамовнический суд Москвы. Представитель суда заявил, что его подали 22 человека. Они потребовали компенсировать моральный вред от «голой» вечеринки одним миллиардом рублей. В роли ответчика выступит организатор праздника Анастасия Ивлеева.

Наказать участников вечеринки в клубе «Мутабор» предлагал актер и каскадер Александр Иншаков. Он заявлял, что знаменитостей нужно «поставить на место», взыскать миллиард рублей и направить эти деньги на помощь военнослужащим.

Вечеринка в откровенных нарядах прошла в ночь на 21 декабря. Звездных участников вырезали из новогодних шоу на телевидении, отменили некоторые концерты , пригрозили расторжением рекламных контрактов. Сама Анастасия Ивлеева извинилась за скандальное мероприятие и пообещала потратить заработанные продажей билетов деньги на благотворительность.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 09:17
Телеканалы полностью «отменили» Филиппа Киркорова
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Впервые за последние 30 лет певец Филипп Киркоров не появится в новогодних шоу. Российские телеканалы после скандала из-за «голой» вечеринки спешно вырезали его из праздничных эфиров, сообщил «Московский комсомолец».

Программы с участием артиста сняли в ноябре, задолго до скандального мероприятия. Филипп Киркоров участвовал в ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По информации издания, сцены с его участием вырежут, а фильм частично переснимут.

Так же поступят с певицей Лолитой Милявской и блогером Анастасией Ивлеевой. Первая пришла в клуб как гость, вторая организовала мероприятие. Обе знаменитости принесли извинения.

Филипп Киркоров заявлял, что не станет оправдываться за участие в «голой» вечеринке. Он сказал, что почти сразу ушел с нее. Премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все» отложили по техническим причинам. Певец исполнил в нем одну из главных ролей - Петра I.

Скандалы Филипп Киркоров Телевидение
27 декабря 2023, 08:54
Актер Ли Сон-гюн из фильма «Паразиты» умер
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На парковке в Сеуле нашли мертвым актера Ли Сон-гюна, который снялся в оскароносном фильме «Паразиты». Он оставил предсмертную записку, сообщил сайт News18.

В полицию позвонила жена 48-летнего актера. Она сообщила, что супруг написал записку, похожую на предсмертную, ушел из дома и исчез. Спустя время полиция нашла его мертвым в собственной машине на парковке у парка в районе Чонногу.

Ли Сон-гюн исполнил одну из главных ролей в фильме «Паразиты». В 2020 году картина получила четыре статуэтки «Оскар» как лучший фильм, лучшая работа на иностранном языке, за сценарий и режиссуру. Актер известен также благодаря съемкам в сериалах «Мой мистер», «Воплощение ревности» и фильме «Трудный день».

В октябре 2023 года он попал под следствие из-за употребления запрещенных веществ. Сам артист отрицал обвинения. Ли Сон-гюн утверждал, что принял тяжелые наркотики за снотворное.

В США за шесть дней до 100-летия умер актер Майк Нуссбаум. Он снимался в фильмах «Роковое влечение», «Люди в черном», сериалах «Уравнитель» и «Секретные материалы».

Кино Фильмы Актеры Вручение Оскара 2020
27 декабря 2023, 08:33
Ивлеева попросила прощения за «голую вечеринку» в 20-минутном ролике
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева извинилась за скандальную «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» и записала 20-минутное обращение. Видеозапись она опубликовала в Instagram*.

Ивлеева назвала мероприятие неприемлемым и призналась, что потеряла связь с реальностью, когда решила организовать эту вечеринку.

«В ваших глазах я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего», - рассказала бывшая телеведущая.

Она попросила прощения у российских артистов, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира. По словам Ивлеевой, она «оказалась на самом дне».

«Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку - происходят отмены, расторжения», - отметила блогерша.

Ранее Ивлеева провела вечеринку, на которую звезды пришли в откровенных костюмах. За мероприятие уже извинились журналистка Ксения Собчак , певица Лолита и артист Филипп Киркоров. После нашумевшей вечеринки с Ивлеевой перестали сотрудничать МТС и банк «Тинькофф».

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева

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