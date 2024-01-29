Мошенники развели актера Дмитрия Певцова более чем на миллион рублей

Звезде сериала «Бандитский Петербург» написали в соцсетях и «предостерегли от опасности». Мошенники напугали Певцова тем, что он может потерять все свои накопления. Они призвали артиста перевести деньги на некий банковский счет.

Актер поверил злоумышленникам и перевел им более миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Лже-сотрудников ФСБ уже разыскивают. С Певцовым, по данным канала, провели профилактическую беседу.

Недавно пожилой москвич стал жертвой мошенников. Пенсионер перевел 15,4 миллиона рублей злоумышленникам, которые представились сотрудниками банка и убедили 76-летнего мужчину в необходимости «задекларировать» все накопления.

ФНС предупредила россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники начали пересылать письма от лица Федеральной налоговой службы о выявлении якобы подозрительных транзакций.