Мошенники обманули дочь актрисы Талызиной на 2,2 млн рублей

Женщина рассказала полицейским, что в конце 2023 года с ней по телефону связался незнакомец, представившийся биржевым брокером. Он предложил ей заработать на валютных торгах. По его совету она зарегистрировалась на сайте и создала виртуальный кошелек, на который вносила деньги больше месяца.

Хаирова решила снять деньги после госпитализации матери с бронхопневмонией 21 января, но не смогла.

«С 20 декабря 2023 по 26 января 2024 года 54-летняя жительница Москвы внесла на биржу денежные средства в размере 2 203 000 рублей, а когда попыталась снять, выяснилось, что ей необходимо оплатить налог в размере 15% от прибыли. Женщина написала заявление о мошенничестве», - рассказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку.

Ранее актер Дмитрий Певцов перевел мошенникам более миллиона рублей. Артист поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками ФСБ.