Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО крипто-предпринимательницу Битмаму

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«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы и оставил под стражей Федякину Валерию Сергеевну (Битмама)», - пояснили в суде.

Федякину задержали 15 сентября. На следующий день суд постановил арестовать женщину, несмотря на ее беременность. Ее обвинили в присвоении 6,7 миллиарда рублей инвестора, однако обвиняемая отрицает свою вину.

Следователи предположили, что Федякина с неустановленными партнерами организовала финансовую пирамиду. Она же рассказала, что вкладывала средства под проценты в нефтяную отрасль, однако доказательств этой версии пока не нашли.

Ранее арестовали подозреваемого в хищении криптовалюты. Предполагается, что он обманом завладел суммой, примерно равной 700 тысячам рублей.