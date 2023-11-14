14 ноября 2023, 17:33

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до следующего года

РИА «Новости»
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В Москве 14 ноября состоялось судебное заседание, на котором отклонили жалобу на продление меры пресечения для блогера Елены Блиновской. Она останется под домашнем арестом до 26 января 2024 года, сообщил ТАСС.

«Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения», - процитировало агентство судью.

До этого в Замоскворецком суде Москвы приняли решение продлить Блиновской домашний арест до 26 января 2024 года.

Полицейские задержали блогера в конце апреля, когда она пыталась уехать из России на арендованной машине. При себе у Блиновской были билеты на самолет в другую страну. Она проходит по делу об уклонении от уплаты 918 миллионов рублей налогов и легализации преступных денег и имущества.

Блиновскую заподозрили в нарушении домашнего ареста. Сама «королева марафонов» заверила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО.

Налоги Москва 2023 Задержание блогера Елены Блиновской
14 ноября 2023, 13:00
Никиту Преснякова вместе с супругой объявили в розыск из-за долгов — СМИ
РИА «Новости»
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Российского актера и певца Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову объявили в розыск из-за долгов. На жене висит задолженность в ФНС на 80 тысяч рублей, а неоплаченных штрафов на общую машину — 60 тысяч рублей, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, супруги сейчас проживают в США. У Преснякова есть компания «Нико спорт», который управляет его жена. Дистрибьютер уличных тренажеров не прекратил свою деятельность даже из-за океана. Семья зарабатывает на установке спорткомплексов по заявкам застройщиков Москвы. Например, в прошлом году их выручка составила 10,5 миллиона рублей. Однако Алена не спешит оплачивать налоги. Ее долг составляет 80 тысяч рублей, уточнили журналисты.

Известно, что это не единственная причина, по которой Пресняковых объявили в розыск. Супруги не оплачивают и автомобильные штрафы. Сумма взыскания уже достигла 60 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД передали все данные судебным приставам, которые и объявили семью в розыск, добавили авторы статьи.

Это не первая «звездная» история о неуплате налогов. В конце сентября ФНС обязала известную блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) заплатить штраф в размере 124 миллионов рублей.

Российского актера и певца Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову объявили в розыск из-за долгов. На жене висит задолженность в ФНС на 80 тысяч рублей, а неоплаченных штрафов на общую машину - 60 тысяч рублей, передал Telegram-канал Shot.

Долги Москва 2023
14 ноября 2023, 05:41
«Бедных и скудных умом». Поплавская взъелась на Пугачеву после поста певицы в соцсетях
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева пыталась обмануть российскую публику и исказила факты. Такое мнение выразила российская актриса Яна Поплавская в Telegram-канале.

Актриса негативно отреагировала на недавнее обращение Пугачевой к своим ненавистникам. В нем артистка назвала их «холопами и рабами» и отметила, что распространители слухов пытаются оттолкнуть ее поклонников, ради которых певица «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

«Вранье - очень липкая вещь. У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у Аллы Борисовны. Вся жизнь была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Все было выставлено напоказ!» - заявила Поплавская.

Также звезда назвала Пугачеву ненастоящей артисткой, потому что та не сама сочиняла свои хиты. Она отметила, что певица убеждена в безусловной любви со стороны публики, но такая любовь бывает только «к своим детям, а наши дети стоят на фронте».

«И жертвы личной жизнью и тем более „своим здоровьем“ - это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», - заявила Поплавская.

Ранее певец Shaman назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она написала о нем в своем обращении к аудитории. Звезда припомнила слова артиста в 2013 году: «Вы еще обо мне услышите!».

Алла Пугачева
14 ноября 2023, 01:36
Стало известно, в какую страну могут переехать Пугачева и Галкин
РИА «Новости»
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Алла Пугачева с семьей может переехать в США. Об этом сообщил общественник Роман Худяков, передал сайт kp.ru.

До этого стало известно об эмиграции из Израиля певицы и ее супруга Максима Галкина*. По словам Худякова, на острове может обостриться межнациональный и межконфессиональный конфликт. Это заставит артистку вместе с детьми и мужем снова перебраться в другую страну.

«Пугачева и Галкин* бегут туда, где деньги, - на Запад, будь то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья - Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков - внук», - заявил общественник.

Худяков отметил, что недавно Галкин* выбирал апартаменты в Штатах.

Ранее Пугачева раскритиковала россиян , которые следят за ней. Артистка назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи. Также звезда объяснила, что все свои сбережения зарабатывала своими силами. При этом она напомнила, что счастье не в деньгах.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

США Алла Пугачева Максим Галкин
14 ноября 2023, 00:23
Shaman назвал Пугачеву своей поклонницей
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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в своем посте в соцсетях. Об этом исполнитель хитов заявил в беседе с изданием «Газета.ru».

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!» - заявил Shaman.

Двумя днями ранее Пугачева опубликовала пост с обращением к критикам, которых она назвала «завистниками и клеветниками». Певица пояснила, что именно про них она в прошлом году написала пост о «рабах и холопах», а не про народ России, который оказался «заложником» ситуации.

В публикации Пугачева припомнила случай в 2013 году, когда она встретилась на конкурсе «Фактор А» с Shaman. Дронов был одним из участников, а певица входила в состав жюри. Тогда она попросила конкурсанта сказать фразу «Вы еще обо мне услышите!».

Алла Пугачева

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