Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до следующего года

Никиту Преснякова вместе с супругой объявили в розыск из-за долгов — СМИ

Российского актера и певца Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову объявили в розыск из-за долгов. На жене висит задолженность в ФНС на 80 тысяч рублей, а неоплаченных штрафов на общую машину — 60 тысяч рублей, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, супруги сейчас проживают в США. У Преснякова есть компания «Нико спорт», который управляет его жена. Дистрибьютер уличных тренажеров не прекратил свою деятельность даже из-за океана. Семья зарабатывает на установке спорткомплексов по заявкам застройщиков Москвы. Например, в прошлом году их выручка составила 10,5 миллиона рублей. Однако Алена не спешит оплачивать налоги. Ее долг составляет 80 тысяч рублей, уточнили журналисты.

Известно, что это не единственная причина, по которой Пресняковых объявили в розыск. Супруги не оплачивают и автомобильные штрафы. Сумма взыскания уже достигла 60 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД передали все данные судебным приставам, которые и объявили семью в розыск, добавили авторы статьи.

Это не первая «звездная» история о неуплате налогов. В конце сентября ФНС обязала известную блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) заплатить штраф в размере 124 миллионов рублей.

Российского актера и певца Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову объявили в розыск из-за долгов. На жене висит задолженность в ФНС на 80 тысяч рублей, а неоплаченных штрафов на общую машину - 60 тысяч рублей, передал Telegram-канал Shot.