Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до следующего года
В Москве 14 ноября состоялось судебное заседание, на котором отклонили жалобу на продление меры пресечения для блогера Елены Блиновской. Она останется под домашнем арестом до 26 января 2024 года, сообщил ТАСС.
«Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения», - процитировало агентство судью.
До этого в Замоскворецком суде Москвы приняли решение продлить Блиновской домашний арест до 26 января 2024 года.
Полицейские задержали блогера в конце апреля, когда она пыталась уехать из России на арендованной машине. При себе у Блиновской были билеты на самолет в другую страну. Она проходит по делу об уклонении от уплаты 918 миллионов рублей налогов и легализации преступных денег и имущества.
Блиновскую заподозрили в нарушении домашнего ареста. Сама «королева марафонов» заверила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО.