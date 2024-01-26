26 января 2024, 22:57

Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ после интервью Собчак

РИА «Новости»
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Рэперу Алишеру Моргенштерну* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы материала опубликовали видео с участием Алишера*. На кадрах артист говорит, что собирался вернуться в Дубай из Таиланда и уже купил билет на самолет. Но на стойке регистрации в аэропорту ему сказали, что в въезд в ОАЭ закрыт.

По словам рэпера, он не знает официальной причины произошедшего. При этом неофициальные не хочет озвучивать. Вероятно, въезд запретили из-за сказанного в ходе беседы с Собчак. Теперь музыкант решил переехать в США.

В конце декабря 2023 года нумеролог Кристина Егиазарова заявила, что Моргенштерн* вряд ли вернется на родину. Тогда она отметила, что россияне еще вспомнят его имя. Также она заявила о регулярных поездках певицы Аллы Пугачевой в Россию. При этом, по ее мнению, триумфального возвращения звезды не будет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

США Россия Интервью ОАЭ
26 января 2024, 21:25
«Би-2» на пять лет запретили въезд в Таиланд после концерта на Пхукете
РИА «Новости»
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Группе «Би-2» запретили въезд в Таиланд сроком на пять лет после концерта на Пхукете. Музыканты ожидают депортации в камере, сообщил знакомый с ситуацией источник «360».

Суд вынес коллективу приговор за несогласованное мероприятие. Артистам придется выплатить штраф в размере 95 долларов с каждого (три тысячи тайских бат).

По данным источника, музыкантам предлагали решить вопрос некие люди. Чтобы избежать возбуждения дела, артисты должны были заплатить определенную сумму.

«Им предлагали одни люди [заплатить] по 900 тысяч бат на человека (25 226 долларов) и невозбуждение никакого дела. Они выбрали других, которые предложили 1,2 миллиона на всех (33 634 доллара). Но при этом им запретили въезд на пять лет в Таиланд», - отметил источник.

Сейчас коллектив находится в камере и ожидает выдворения из страны. Музыкантов депортируют в течение трех дней.

Туристическая полиция Таиланда задержала участников «Би-2» после концерта, который они провели без разрешения на работу. Музыкантов арестовали и поместили в камеру временного содержания.

Суд Концерты Музыка Таиланд Полиция
26 января 2024, 13:38
Идет расторжение договора. На концерт Лолиты в Чехове перестали продавать билеты
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На концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в Чехове в КТЦ «Дружба», перестали продавать билеты. Эту информацию «360» предоставило движение «Зов народа».

Один из общественников выяснил, что сейчас идет расторжение договора о проведении мероприятия.

«Продажа остановлена. <…> Продажа билетов зависит не от нас. Мы написали письмо организатору, продажи билетов должны быть остановлены. <…> Идет расторжение договора», - сообщил источник.

Ранее концерт Лолиты отменили в Раменском. Изначально мероприятие запланировали на 15 февраля в ДК «Сатурн».

До этого выступление Лолиты решили не проводить в Новосибирске. Певица должна была выступить с шоу по случаю своего 60-летнего юбилея.

Шквал критики обрушился на артистку после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код подразумевал минимум одежды. Лолита появилась на мероприятии в соответствующем наряде.

Концерты Чехов Блогеры Лолита Милявская
26 января 2024, 13:30
Таиландский суд огласил приговор участникам группы «Би-2»
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Суд города Пхукет вынес приговор музыкантам группы «Би-2», которых арестовали за несогласованный концерт. Артистам придется выплатить штраф в размере 95 долларов с каждого, сообщило РИА «Новости».

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере трех тысяч таиландских бат (95 долларов - прим. ред.) каждый», - указали в издании.

Туристическая полиция Таиланда задержала участников группы «Би-2» после концерта, который они провели без необходимого разрешения на работу. Музыкантов арестовали, они провели ночь в камере временного содержания в Пхукете.

Как напомнил сайт kp.ru , участников группы «Би-2» могли депортировать из Таиланда и внести в черный список.

В январе в Таиланде без указания причин отменили концерты украинской певицы Светланы Лободы и шоумена Максима Галкина*. Юморист планировал выступить в Паттайе и на Пхукете. В январе его также оштрафовали в Объединенных Арабских Эмиратах за антироссийские высказывания.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

Штрафы Суд Концерты Приговоры Музыка Таиланд
26 января 2024, 11:36
Адвокат Блиновской оспорит арест блогера
РИА «Новости»
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Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова оспорит арест инфлюенсера. Об этом правозащитница сообщила «360».

Сальникова подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста. Документ поступил в Мосгорсуд.

Мосгорсуд Адвокаты Блогеры Аресты

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