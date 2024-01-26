Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ после интервью Собчак

Авторы материала опубликовали видео с участием Алишера*. На кадрах артист говорит, что собирался вернуться в Дубай из Таиланда и уже купил билет на самолет. Но на стойке регистрации в аэропорту ему сказали, что в въезд в ОАЭ закрыт.

По словам рэпера, он не знает официальной причины произошедшего. При этом неофициальные не хочет озвучивать. Вероятно, въезд запретили из-за сказанного в ходе беседы с Собчак. Теперь музыкант решил переехать в США.

В конце декабря 2023 года нумеролог Кристина Егиазарова заявила, что Моргенштерн* вряд ли вернется на родину. Тогда она отметила, что россияне еще вспомнят его имя. Также она заявила о регулярных поездках певицы Аллы Пугачевой в Россию. При этом, по ее мнению, триумфального возвращения звезды не будет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.